Oy versin veya vermesin... Seçmenin tamamını kucaklamak diye yeni bir palavra çıktı.
Aksi mümkün mü?
Zaten nereden bileceksin, kimin hısım kimin hasım olduğunu? Sana oy verenleri vermeyenleri zaten ayıramazsın ki, neresinden tanıyacaksın?
Laf işte.
*
Bir Belediye Başkanı, istese de yüzde 50’ye kendini kilitleyemez. Çünkü öbür yüzde 50’yi istese de dışlayamaz. Çünkü bilemez.
Kılıçdaroğlu her gün aynı lafı tekrarlıyor, belediye başkanlarına kucaklama dersi veriyor ama kendini boşuna yoruyor.
İnsanların oylarını kim tespit edebilir ki.
*
Keşke Belediye Başkanlığı seçimleri de iki tur olsa...
Yani yüzde 50+1.
İşte o zaman ezici çoğunluk zaten Başkanı bizatihi kucaklamış olacak...
Bugünkü durum nedir?
Bir şehire Başkan olmak için yüzde 30 bile yetiyor bazen.
Sizce kâfi mi?
Bence kâfi değil.
Yüzde 50’nin altını kabul etmem.
*
Neyse ki İstanbul adayı, yüzde 54 oy alarak, çıtayı kendiliğinden yükseltmiştir.
Kimse gık diyemez.
Ama 5 yıl sonra mesela yüzde 25-30’la gelecek bir başkasını, çok yadırgayacağız. Kucaklaşmak da fayda etmeyecek.
Çift kale
Oy versin veya vermesin... Seçmenin tamamını kucaklamak diye yeni bir palavra çıktı.
Aksi mümkün mü?
Zaten nereden bileceksin, kimin hısım kimin hasım olduğunu? Sana oy verenleri vermeyenleri zaten ayıramazsın ki, neresinden tanıyacaksın?
Laf işte.
*
Bir Belediye Başkanı, istese de yüzde 50’ye kendini kilitleyemez. Çünkü öbür yüzde 50’yi istese de dışlayamaz. Çünkü bilemez.
Kılıçdaroğlu her gün aynı lafı tekrarlıyor, belediye başkanlarına kucaklama dersi veriyor ama kendini boşuna yoruyor.
İnsanların oylarını kim tespit edebilir ki.
*
Keşke Belediye Başkanlığı seçimleri de iki tur olsa...
Yani yüzde 50+1.
İşte o zaman ezici çoğunluk zaten Başkanı bizatihi kucaklamış olacak...
Bugünkü durum nedir?
Bir şehire Başkan olmak için yüzde 30 bile yetiyor bazen.
Sizce kâfi mi?
Bence kâfi değil.
Yüzde 50’nin altını kabul etmem.
*
Neyse ki İstanbul adayı, yüzde 54 oy alarak, çıtayı kendiliğinden yükseltmiştir.
Kimse gık diyemez.
Ama 5 yıl sonra mesela yüzde 25-30’la gelecek bir başkasını, çok yadırgayacağız. Kucaklaşmak da fayda etmeyecek.