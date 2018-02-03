Ciddi olamaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Zeytin Dalı’nın bir işgal harekâtına dönmemesi için bizi uyarıyor.

Sonra da güya üslubunu düzeltiyor ve diyor ki:

- İşgal olursa, bizim tepkimiz de başka olur.

Merak etme Mösyö.

İşgal olmaz.

Ama senden korktuğumuz için değil, işgalci olmadığımız için.

Ne var ki işgal, istila, sömürü gibi konuları dünyada ağzına alabilecek en son devlettir Fransa.

En son değilse bile, sondan ikinci.

KİMLİK

Suriye’de Suriyelilerden başka herkes söz sahibi...

Oradan buradan gelen vatansızlar bile vatansever geçiniyor. Esad, kendi toprağında yabancı gibi kaldı.

Hele 10 bin kilometre öteden gelmiş olan baronların, Suriye topraklarına aşık oluşu, gözlerimizi yaşartıyor.

ÖBÜR KİMLİK

En ilginç olanı da sahte kimlikler.

PKK’nın uzantısına demişler ki:

- Senin adın PYD olsun.

Öbürüne de demişler ki:

- Sana ayrı bir hava verelim. Senin adın da YPG olsun.

İlahi PKK.

Kuru fasulye gibisin.

İster piyaz kılığına gir, ister pilaki kılığına, seni tanımamak mümkün mü?