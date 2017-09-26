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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Çeyrek adam

26 Eylül 2017

Çeyrek bile değil.

5’te 1.

Yüzde 20’lik Martin Schulz.

Yani karşıdan gelen her 5 Alman’dan 4’ü, ona oy vermemiş.

Ya da şöyle söyleyeyim:

Almanya’nın yüzde 80’i Schulz’a hayır demiş.

Bize laf düşmez artık.

Ona ağzının payını kendi ülkesi vermiş işte.

 

Kurnaz adam

Bu da öbürü:

-Büyük Kürt Büyüğü Barzani.

-Dünya Kürtlerinin Lideri.

-Efsane Başkan.

Bütün derdi budur yahu.

Yoksa bağımsızlık da neymiş. Referandum, bir PİAR’dan ibaretti zaten...

Bakalım bu rüya ne kadar sürecek.

Olsun.

Üç günlük beylik bile beyliktir.

 

“Yapan Adam”

Oray Eğin’in güzel buluşu bu.... Binali Yıldırım için söylüyor:

-Yapan adam.

“Bir bilen” gibi.

Sahiden de böyle nam salmış.

Eğin’in tereddütü:

-Yapan adam, acaba Başbakanlık’tan İstanbul Belediye Başkanlığı’na geçişi, düşmek olarak görür mü?

Yok... Bence görmez.

Koskoca İsmet Paşa bile Cumhurbaşkanlığı’ndan Başbakanlığa inmedi mi?

Benim tereddütüm başka:

-Acaba Erdoğan, “Yapan adam”dan ayrılabilir mi?

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