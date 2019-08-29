Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Çekidüzen
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Çekidüzen

29 Ağustos 2019

Erken seçim havarileri türedi yine.

 

Bunlar ezberci demokratlar...

Seçim Kanunu değişmeden ne seçimi bu?

Adam gibi bir Siyasi Partiler Kanunu yapmadan, hangi sistemde yarışacak bu partiler? Hükümet Sistemi bile değişti. Fakat yeni bir seçim kanunu için parmağını oynatan yok.

Usta siyasetçi geçiniyorlar ama 90 model.

***

Bunlar önce dil’i siyasallaştırdılar.

Sonra din’i siyasallaştırdılar.

Mimari’yi, şehirciliği,

kılık kıyafet’i, mutfak’ı, müzik’i herşeyi siyasallaştırdılar.

Ne oldu? Bizimkiler ve öbürküler’den ibaret kof bir rekabet.

Eskilerde kalan sağ-sol kamplaşması bile, bundan çok daha safiyane ve temizdi.

***

İttifak kurumu, dejenere edilmiştir.

Hele baraj, haksız kazanç sağlayan bir makineye dönüşmüştür.

Hakim teminatı’yla övünürdük YSK’yla yüzgöz olduk.

Bu duruma bir çekidüzen vermeli.

Oy pusulasına bastığımız mühür’e kadar her şey ıslah edilmeli.

Durup dururken seçim istiyorlar.

Hay hay.

Ama nasıl bir seçim?

Hangi kanunla?

Hangi sistem?

Bunları bilmeden nereye?

..........

Özetlersek;

Yeni bir Seçim Kanunu yapmadan, seçim kelimesini telaffuz etmek dahi yakışıksızdır.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Sumo güreşi manifestosuUğur MELEKESumo güreşi manifestosu29.08.2019
Yere batacısa bir laf: Yerine göre giyinmekAhmet HAKANYere batacısa bir laf: Yerine göre giyinmek!29.08.2019
Öpüşme fotoğrafına alerjisi olanlarOnur BAŞTÜRKÖpüşme fotoğrafına alerjisi olanlar29.08.2019
Kadın yazarların şortla imtihanıCengiz SEMERCİOĞLUKadın yazarların şortla imtihanı29.08.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.