Erken seçim havarileri türedi yine.
Bunlar ezberci demokratlar...
Seçim Kanunu değişmeden ne seçimi bu?
Adam gibi bir Siyasi Partiler Kanunu yapmadan, hangi sistemde yarışacak bu partiler? Hükümet Sistemi bile değişti. Fakat yeni bir seçim kanunu için parmağını oynatan yok.
Usta siyasetçi geçiniyorlar ama 90 model.
***
Bunlar önce dil’i siyasallaştırdılar.
Sonra din’i siyasallaştırdılar.
Mimari’yi, şehirciliği,
kılık kıyafet’i, mutfak’ı, müzik’i herşeyi siyasallaştırdılar.
Ne oldu? Bizimkiler ve öbürküler’den ibaret kof bir rekabet.
Eskilerde kalan sağ-sol kamplaşması bile, bundan çok daha safiyane ve temizdi.
***
İttifak kurumu, dejenere edilmiştir.
Hele baraj, haksız kazanç sağlayan bir makineye dönüşmüştür.
Hakim teminatı’yla övünürdük YSK’yla yüzgöz olduk.
Bu duruma bir çekidüzen vermeli.
Oy pusulasına bastığımız mühür’e kadar her şey ıslah edilmeli.
Durup dururken seçim istiyorlar.
Hay hay.
Ama nasıl bir seçim?
Hangi kanunla?
Hangi sistem?
Bunları bilmeden nereye?
..........
Özetlersek;
Yeni bir Seçim Kanunu yapmadan, seçim kelimesini telaffuz etmek dahi yakışıksızdır.
Çekidüzen
Erken seçim havarileri türedi yine.
Bunlar ezberci demokratlar...
Seçim Kanunu değişmeden ne seçimi bu?
Adam gibi bir Siyasi Partiler Kanunu yapmadan, hangi sistemde yarışacak bu partiler? Hükümet Sistemi bile değişti. Fakat yeni bir seçim kanunu için parmağını oynatan yok.
Usta siyasetçi geçiniyorlar ama 90 model.
***
Bunlar önce dil’i siyasallaştırdılar.
Sonra din’i siyasallaştırdılar.
Mimari’yi, şehirciliği,
kılık kıyafet’i, mutfak’ı, müzik’i herşeyi siyasallaştırdılar.
Ne oldu? Bizimkiler ve öbürküler’den ibaret kof bir rekabet.
Eskilerde kalan sağ-sol kamplaşması bile, bundan çok daha safiyane ve temizdi.
***
İttifak kurumu, dejenere edilmiştir.
Hele baraj, haksız kazanç sağlayan bir makineye dönüşmüştür.
Hakim teminatı’yla övünürdük YSK’yla yüzgöz olduk.
Bu duruma bir çekidüzen vermeli.
Oy pusulasına bastığımız mühür’e kadar her şey ıslah edilmeli.
Durup dururken seçim istiyorlar.
Hay hay.
Ama nasıl bir seçim?
Hangi kanunla?
Hangi sistem?
Bunları bilmeden nereye?
..........
Özetlersek;
Yeni bir Seçim Kanunu yapmadan, seçim kelimesini telaffuz etmek dahi yakışıksızdır.