Abdullah Öcalan’ı Amerikalılar paket yapıp Türkiye’ye verdiler.
Acaba, Usame Bin Ladin’i ve Bağdadi’yi de canlı yakalasaydılar, kime vereceklerdi?
***
Hani derler ya hep:
- Senin teröristin kötü, benim teröristim iyi...
Bu tam öyle işte.
Kimi Beyaz Saray’a davet edilir, kimi de köy evinde infaz.
***
Öcalan’ın yakalanışı, Ecevit’e seçim kazandırdıydı... Şimdi Bağdadi’nin infazı da Trump’a seçim kazandırabilir, öyle değil mi?
***
Fakat bu nasıl şey?
Bir terörist, bir parti liderine seçim kazandıracak kadar işe yarayabilir mi?
Vallaha yarıyor.
***
Diyorlar ki:
- PYD’nin devlet kurma hayali suya düştü.
Yahu, zaten devlet kurup da ne yapacaksın, başına bela mı alacaksın? Bırak, böyle kal, terörist kal: Üç ordan, beş burdan haraç... Uyuşturucu trafiğinden büyük pay... Petrol kaçağından ve kaçakçılığından epey servet... Giden ağam, gelen paşam... Daha ne istersin. Hukuk falan vız gelir sana.
***
İşte size bir örnek:
Nitekim, Esad, Devlet Başkanı olmuş da ne olmuş? Kendi toprağına bile malik değil.
Halbuki terörist başı, Suriye’de Esad’tan daha çok söz sahibi... Üstelik sırtında yumurta küfesi yok.
Çağrışımlar
Abdullah Öcalan’ı Amerikalılar paket yapıp Türkiye’ye verdiler.
Acaba, Usame Bin Ladin’i ve Bağdadi’yi de canlı yakalasaydılar, kime vereceklerdi?
***
Hani derler ya hep:
- Senin teröristin kötü, benim teröristim iyi...
Bu tam öyle işte.
Kimi Beyaz Saray’a davet edilir, kimi de köy evinde infaz.
***
Öcalan’ın yakalanışı, Ecevit’e seçim kazandırdıydı... Şimdi Bağdadi’nin infazı da Trump’a seçim kazandırabilir, öyle değil mi?
***
Fakat bu nasıl şey?
Bir terörist, bir parti liderine seçim kazandıracak kadar işe yarayabilir mi?
Vallaha yarıyor.
***
Diyorlar ki:
- PYD’nin devlet kurma hayali suya düştü.
Yahu, zaten devlet kurup da ne yapacaksın, başına bela mı alacaksın? Bırak, böyle kal, terörist kal: Üç ordan, beş burdan haraç... Uyuşturucu trafiğinden büyük pay... Petrol kaçağından ve kaçakçılığından epey servet... Giden ağam, gelen paşam... Daha ne istersin. Hukuk falan vız gelir sana.
***
İşte size bir örnek:
Nitekim, Esad, Devlet Başkanı olmuş da ne olmuş? Kendi toprağına bile malik değil.
Halbuki terörist başı, Suriye’de Esad’tan daha çok söz sahibi... Üstelik sırtında yumurta küfesi yok.