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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Çağrışımlar

30 Ekim 2019

Abdullah Öcalan’ı Amerikalılar paket yapıp Türkiye’ye verdiler.

Acaba, Usame Bin Ladin’i ve Bağdadi’yi de canlı yakalasaydılar, kime vereceklerdi?

***

Hani derler ya hep:

-Senin teröristin kötü, benim teröristim iyi...

Bu tam öyle işte.

Kimi Beyaz Saray’a davet edilir, kimi de köy evinde infaz.

***

Öcalan’ın yakalanışı, Ecevit’e seçim kazandırdıydı... Şimdi Bağdadi’nin infazı da Trump’a seçim kazandırabilir, öyle değil mi?

***

Fakat bu nasıl şey?

Bir terörist, bir parti liderine seçim kazandıracak kadar işe yarayabilir mi?

Vallaha yarıyor.

***

Diyorlar ki:

- PYD’nin devlet kurma hayali suya düştü.

Yahu, zaten devlet kurup da ne yapacaksın, başına bela mı alacaksın? Bırak, böyle kal, terörist kal: Üç ordan, beş burdan haraç... Uyuşturucu trafiğinden büyük pay... Petrol kaçağından ve kaçakçılığından epey servet... Giden ağam, gelen paşam... Daha ne istersin. Hukuk falan vız gelir sana.

***

İşte size bir örnek:

Nitekim, Esad, Devlet Başkanı olmuş da ne olmuş? Kendi toprağına bile malik değil.

Halbuki terörist başı, Suriye’de Esad’tan daha çok söz sahibi... Üstelik sırtında yumurta küfesi yok.

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