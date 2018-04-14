Büyükmüş...

Büyük Devlet, böyle dönemlerde belli olur. Büyük düşünür, büyük davranır, büyük duruş sergiler.

Bu ne bu?

Kararsız Kasım.

Günde kaç kere fikir değiştiriyor. Ne saate bakıyor, ne de takvime.

Büyük Devlet, her şeyden evvel kiralık katil tutmaz...

Kendi işini kendi görür.

Büyük Devlet, sadece kimyasal silahla yapılana değil, katliamın her türlüsüne karşı duyarlı olur.

Kaldı ki, Büyük Devlet, sicilinde Atom Bombası gibi bir sabıka bulunmayan devlettir.

Sandık ittifakı

Herhalde bunun anlamı:

- Sandık güvenliği.

İYİ Parti ile CHP bu konuda işbirliği yapacaklar.

Sırf onlar değil, aslında bütün partiler işbirliği yapmalı.

Parti temsilcileri gözlerini dört açmalı. Görev başında uyuklayıp da sonra “hile yapıldı” diye bağırmak yok.

Mesafe

Dursun Çiçek, enteresan laflar ediyor.

Mesela HDP ile ittifak için “terörle arasına mesafe koymalı” türünden adeta şart koşuyor.

Asker kökenli bir milletvekili olarak, bu duruş ona çok yakıştı, kutlarım.

Ancak şunun da cevabını isterim:

- HDP, terörle arasına mesafe koyabilir mi?

Keşke...

SP faktörü

Epey gündemde kaldı SP.

Fakat, tadında bırakmalı. Sayısal değil de siyasal ağırlığı’nın kıymetini bilmeli.

Her parti gibi o da “aynı üslubu” benimserse, hangi özelliği kalacak?

Halbuki, kalabalık koro’da bile onun sesinin karakteri ve rengi hemen belli olmalı.

Yani farkı farkedilmeli.