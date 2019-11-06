Siyasetçinin çapı, bilgisi, birikimi, orada belli olur.
- Bütçe müzakerelerinde.
Ecevitler, Baykallar hep orada yıldızlaştı. Demireller, Özallar, unutulmaz oturumlara imza attı. Dinleyenler birşeyler öğrendi. Çünkü konuşmaların içi doluydu.
***
Buna rağmen...
Şanına şan katmak isteyen en çapsız siyasetçiler için dahi cennet bir ülkedir burası.
Çünkü hafifliklerin de müşterisi vardır... Kürsüde peçeteyi sallayıp işte belge diye gösterenler bile alkış toplayabilir.
İlle de terbiye gerekmediğine göre, bütçe müzakerelerinde herkese ekmek var.
- Öf, ne dürüst adam.
Darbeyle bile gelse dürüst.
Hileyle bile gelse dürüst.
Arkandan hançerlese bile dürüst.
Çünkü bağırıyor:
“Feriştahına” meydan okuyor.
- Ne erkek adam.
***
Velhasıl, şaklabanlar ile liyakat sahiplerini, ancak orada ayırd’edebilirsiniz.
Baş pehlivanlık sevdasındaki somon pehlivanlarının çapı, bilgisi, tahsili terbiyesi, huyu ve ahlakı, er meydanı denen bütçe müzakerelerinde anlaşılıyor.
İzleyin, görün.
Nazlı Ilıcak
Ömrü darbelerle ve darbecilerle mücadele ederek geçti... Eminim ki ona isnat edilen suç, mahkemenin biçtiği cezadan daha ağır gelmiştir Nazlı’ya.
Her neyse... Geçmiş olsun.
Dün ziyaret ettim.
Kendisini çok iyi buldum.
Mesleğinin en verimli çağını yaşayacak inşallah.
Bütçe zamanı
Siyasetçinin çapı, bilgisi, birikimi, orada belli olur.
- Bütçe müzakerelerinde.
Ecevitler, Baykallar hep orada yıldızlaştı. Demireller, Özallar, unutulmaz oturumlara imza attı. Dinleyenler birşeyler öğrendi. Çünkü konuşmaların içi doluydu.
***
Buna rağmen...
Şanına şan katmak isteyen en çapsız siyasetçiler için dahi cennet bir ülkedir burası.
Çünkü hafifliklerin de müşterisi vardır... Kürsüde peçeteyi sallayıp işte belge diye gösterenler bile alkış toplayabilir.
İlle de terbiye gerekmediğine göre, bütçe müzakerelerinde herkese ekmek var.
- Öf, ne dürüst adam.
Darbeyle bile gelse dürüst.
Hileyle bile gelse dürüst.
Arkandan hançerlese bile dürüst.
Çünkü bağırıyor:
“Feriştahına” meydan okuyor.
- Ne erkek adam.
***
Velhasıl, şaklabanlar ile liyakat sahiplerini, ancak orada ayırd’edebilirsiniz.
Baş pehlivanlık sevdasındaki somon pehlivanlarının çapı, bilgisi, tahsili terbiyesi, huyu ve ahlakı, er meydanı denen bütçe müzakerelerinde anlaşılıyor.
İzleyin, görün.
Nazlı Ilıcak
Ömrü darbelerle ve darbecilerle mücadele ederek geçti... Eminim ki ona isnat edilen suç, mahkemenin biçtiği cezadan daha ağır gelmiştir Nazlı’ya.
Her neyse... Geçmiş olsun.
Dün ziyaret ettim.
Kendisini çok iyi buldum.
Mesleğinin en verimli çağını yaşayacak inşallah.