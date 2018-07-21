Şimdi Kılıçdaroğlu, bence şunu yapmalı:
İmzaların eksiğine fazlasına bakmadan, kurultay kararı aldığını derhal açıklamalı.
İster 500 imza olsun, ister 550, ister 600...
Salt çoğunluk da neymiş?
“Bu kadarı yeter” deyip, artık kendi göbeğini kendi kesmeli.
***
Efendim, belki yeterli imzayı bulamazlar. Bekleyelim, görelim.
Hayır. Bence beklemek yanlış.
50 kişi 100 kişi değil bu... Yüzlerce kişi imza vermiş.
Hâlâ yeterli sayıyı aramak, kaybetmekten beter bir durumdur.
Ciddi bir lider, daha fazla beklemez.
***
Düşünüyorum.
Bu Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a boşuna mı yürüdü?
Yüzbinlerce lira tazminatı, boşuna mı ödedi veya ödeyecek?
HDP yüzünden boşuna mı şimşekleri üzerine çekti?
“Kontrollü darbe” diyerek boşuna mı antipatik oldu?
Bu kadar yükü ve külfeti taşıyan adam, delegasyon’un salt çoğunluğu’na pabuç bırakır mı yahu?
***
Demokrasi tarihimizde CHP’nin başına geçen, en atak, en gözü kara, en mücadeleci ve de -kusura bakmasın- en mütecaviz genel başkandır Kılıçdaroğlu.
Hâl böyleyken...
En dik durması gereken yerde, oturmuş, hâlâ imzaların akıbetini bekliyor.
Yok yok zannetmem.
Kimbilir... Belki de biz bu yazıyı yazdığımız saatlerde, CHP Genel Merkezi, makas değiştirmiştir bile.
Keşke...
Nitekim az evvel buna benzer bir rüzgar hissettim. (Saat 18.30)
Hadi hayırlısı.
Bu kadarı yeter
Şimdi Kılıçdaroğlu, bence şunu yapmalı:
İmzaların eksiğine fazlasına bakmadan, kurultay kararı aldığını derhal açıklamalı.
İster 500 imza olsun, ister 550, ister 600...
Salt çoğunluk da neymiş?
“Bu kadarı yeter” deyip, artık kendi göbeğini kendi kesmeli.
***
Efendim, belki yeterli imzayı bulamazlar. Bekleyelim, görelim.
Hayır. Bence beklemek yanlış.
50 kişi 100 kişi değil bu... Yüzlerce kişi imza vermiş.
Hâlâ yeterli sayıyı aramak, kaybetmekten beter bir durumdur.
Ciddi bir lider, daha fazla beklemez.
***
Düşünüyorum.
Bu Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a boşuna mı yürüdü?
Yüzbinlerce lira tazminatı, boşuna mı ödedi veya ödeyecek?
HDP yüzünden boşuna mı şimşekleri üzerine çekti?
“Kontrollü darbe” diyerek boşuna mı antipatik oldu?
Bu kadar yükü ve külfeti taşıyan adam, delegasyon’un salt çoğunluğu’na pabuç bırakır mı yahu?
***
Demokrasi tarihimizde CHP’nin başına geçen, en atak, en gözü kara, en mücadeleci ve de -kusura bakmasın- en mütecaviz genel başkandır Kılıçdaroğlu.
Hâl böyleyken...
En dik durması gereken yerde, oturmuş, hâlâ imzaların akıbetini bekliyor.
Yok yok zannetmem.
Kimbilir... Belki de biz bu yazıyı yazdığımız saatlerde, CHP Genel Merkezi, makas değiştirmiştir bile.
Keşke...
Nitekim az evvel buna benzer bir rüzgar hissettim. (Saat 18.30)
Hadi hayırlısı.