Bunlar itiraz ederler ederler ama sonunda kraldan çok kralcı kesilirler.
Hatırlar mısınız?
“Köprüyü sattırmam” diye Özal’ın karşısına dikilip masaya nasıl yumruk vurmuşlardı?
O yumrukla yüzde 31 oy aldılar.
Gözlerimiz yaşarmıştı.
Öyle ya... “Köprüyü yaptırmam”dan “köprüyü sattırmam” noktasına gelmek, ne büyük aşamadır.
***
Temel Karamollaoğlu da
yerli otomobille dalga geçiyor.
“Yerli değil” diyor.
“Başarısız bir proje” diyor.
“Göstermelik” diyor.
Diyor da diyor.
Temel Hoca, körle yattığı için şaşı kalkmışa benziyor. Ya da
üzüm üzüme baka baka kararıyor.
İttifak’a iyi intibak etmiş.
***
Konuyu dağıtmayalım.
Yobazlığın sağcısı solcusu yok.
- Yobaz yobazdır.
Siyah - beyaz, tek kanallı televizyondan çok kanallı ve de renkli televizyona geçerken,
ne itirazlar olmuştu hatırlayınız... O yobazlar, bugün televizyon kanallarının esiri olmuşlardır. Kameralar gelmeden, kan bağışında bile bulunmuyorlar. “İlle de önce kameralar gelsin.”
Naklen yayın başlamadan Basın Toplantılarını açmıyorlar. Sanki babalarının uşağı var.
***
Buna rağmen...
Karasabandan traktör’e
nasıl geçebilmişiz, hayret.
Daracık ve tozlu topraklı patikalardan duble yollar’a nasıl gelebilmişiz bin kere hayret.
Keban’a hayır’la başlayan gerici direniş, aynı tempoyla devam ediyor.
Fakat tasalanmayın.
İyi bir huyları var.
Sonunda kabulleniyorlar.
Hatta sahipleniyorlar.
Nitekim... Marmaray’ı Ecevit yapmış, Allah razı olsun.
Kanal İstanbul’u ilk Ecevit düşünmüş. Nurlar içinde yatsın.
Kim bilir, belki de Ayasofya’yı İsmet Paşa inşa etmiştir.
Bu da geçer
Fazla önemsemeyin.
Bunlar itiraz ederler ederler ama sonunda kraldan çok kralcı kesilirler.
Hatırlar mısınız?
“Köprüyü sattırmam” diye Özal’ın karşısına dikilip masaya nasıl yumruk vurmuşlardı?
O yumrukla yüzde 31 oy aldılar.
Gözlerimiz yaşarmıştı.
Öyle ya... “Köprüyü yaptırmam”dan “köprüyü sattırmam” noktasına gelmek, ne büyük aşamadır.
***
Temel Karamollaoğlu da
yerli otomobille dalga geçiyor.
“Yerli değil” diyor.
“Başarısız bir proje” diyor.
“Göstermelik” diyor.
Diyor da diyor.
Temel Hoca, körle yattığı için şaşı kalkmışa benziyor. Ya da
üzüm üzüme baka baka kararıyor.
İttifak’a iyi intibak etmiş.
***
Konuyu dağıtmayalım.
Yobazlığın sağcısı solcusu yok.
- Yobaz yobazdır.
Siyah - beyaz, tek kanallı televizyondan çok kanallı ve de renkli televizyona geçerken,
ne itirazlar olmuştu hatırlayınız... O yobazlar, bugün televizyon kanallarının esiri olmuşlardır. Kameralar gelmeden, kan bağışında bile bulunmuyorlar. “İlle de önce kameralar gelsin.”
Naklen yayın başlamadan Basın Toplantılarını açmıyorlar. Sanki babalarının uşağı var.
***
Buna rağmen...
Karasabandan traktör’e
nasıl geçebilmişiz, hayret.
Daracık ve tozlu topraklı patikalardan duble yollar’a nasıl gelebilmişiz bin kere hayret.
Keban’a hayır’la başlayan gerici direniş, aynı tempoyla devam ediyor.
Fakat tasalanmayın.
İyi bir huyları var.
Sonunda kabulleniyorlar.
Hatta sahipleniyorlar.
Nitekim... Marmaray’ı Ecevit yapmış, Allah razı olsun.
Kanal İstanbul’u ilk Ecevit düşünmüş. Nurlar içinde yatsın.
Kim bilir, belki de Ayasofya’yı İsmet Paşa inşa etmiştir.