Virüs savaşları diyebilir miyiz?
Neden olmasın?
Kimyasal silah bile kullanmaktan utanmayan insanoğlu, bir
virüs salgını yaratarak dünya nüfusunu titretemez mi?
***
Abartılı bir görüş ama hayli yaygın bir görüş... Ve yaygın bir şüphe.
Esasen bu kadar çok kanser vak’ası bile “tuhaf” değil mi? Her evde mutlaka bir kanser hastası var... Nezleden daha yaygın... Nedir, ne oluyor?
İnsan, şüpheleniyor doğrusu.
Tarım ilaçlarından tutun, musluktan akan suya kadar...
Her şeyden şüpheleniyor insan.
***
Şimdi de Çin gibi kalabalık bir ülkeden depar alan virüs salgını, sanki İpekyolu’yla dünyaya yayılıp bir kıyım tehdidi oluşturacağa benziyor.
“Olmaz ilâç sine-i sâd pâreme.”
Ta bestekâr Hacı Arif Bey’den beri “ince hastalık”a yakalanıp “çare bulunmaz bilirim yâreme” diye sızlanan kaderci Türk insanı, gerçi AIDS karşısında bile metanetini kaybetmemiştir
ama bu defaki virüs, bilimsel
bir keşif olamaz mı?
***
Olabilir.
Atom bombasını bulanlar da bilim adamlarıydılar.... Uzay merkezi de bilim adamlarından oluşuyor.
Tıbbi buluşlar nasıl ki insanı yaşatmak içindir, bunlar da insanı öldürmek için çalışan öteki âlimlerdir.
Fakat ilmin sonu yok.
Elbet bir tedbiri de bulunacaktır.
***
Bu bir bilimsel yazı değil.
Bir tez değil.
Bir iddia hiç değil.
Ne haddime?
Sadece yaygın bir şüphe. Okuyun, geçin... Ama neden Çin diye isterseniz bir düşünün. Maksat muhabbet değil mi?
Bu bir silah mı?
Virüs savaşları diyebilir miyiz?
Neden olmasın?
Kimyasal silah bile kullanmaktan utanmayan insanoğlu, bir
virüs salgını yaratarak dünya nüfusunu titretemez mi?
***
Abartılı bir görüş ama hayli yaygın bir görüş... Ve yaygın bir şüphe.
Esasen bu kadar çok kanser vak’ası bile “tuhaf” değil mi? Her evde mutlaka bir kanser hastası var... Nezleden daha yaygın... Nedir, ne oluyor?
İnsan, şüpheleniyor doğrusu.
Tarım ilaçlarından tutun, musluktan akan suya kadar...
Her şeyden şüpheleniyor insan.
***
Şimdi de Çin gibi kalabalık bir ülkeden depar alan virüs salgını, sanki İpekyolu’yla dünyaya yayılıp bir kıyım tehdidi oluşturacağa benziyor.
“Olmaz ilâç sine-i sâd pâreme.”
Ta bestekâr Hacı Arif Bey’den beri “ince hastalık”a yakalanıp “çare bulunmaz bilirim yâreme” diye sızlanan kaderci Türk insanı, gerçi AIDS karşısında bile metanetini kaybetmemiştir
ama bu defaki virüs, bilimsel
bir keşif olamaz mı?
***
Olabilir.
Atom bombasını bulanlar da bilim adamlarıydılar.... Uzay merkezi de bilim adamlarından oluşuyor.
Tıbbi buluşlar nasıl ki insanı yaşatmak içindir, bunlar da insanı öldürmek için çalışan öteki âlimlerdir.
Fakat ilmin sonu yok.
Elbet bir tedbiri de bulunacaktır.
***
Bu bir bilimsel yazı değil.
Bir tez değil.
Bir iddia hiç değil.
Ne haddime?
Sadece yaygın bir şüphe. Okuyun, geçin... Ama neden Çin diye isterseniz bir düşünün. Maksat muhabbet değil mi?