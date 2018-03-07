Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Boşuna çene
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Boşuna çene

7 Mart 2018

Eğer yasaya uygunsa...

Yasa şöyle dursun, eğer eşyanın tabiatı’na uyuyorsa, hangi ittifaka karışabilirsiniz? Size ne?

Kimileri ikinci tur için mevzilenecektir, kimileri de işi birinci turda bitirmek için.

***

Saadet Partisi’ne de hiç kızmayın.

Kendi ikbalini düşünmeyecek de kimi düşünecek? İster ilke deyin, ister siyasi menfaat deyin, SP her türlü modele açık davranıyor. Erbakan Hoca da olsa, böyle yapardı. Ve hep yapmıştır. Bir hatırlasanız ya, bütün partileri parmağında oynatmıştır. Şimdi siz, Temel Başkan’a sitem edeceğinize ona niye ihtiyaç duyduğunuzu düşünün.

***

Gelelim AK Parti-MHP ittifakına.

Ne diyorlar.

- MHP’nin derdi yüzde 10’u aşmakmış, AKParti’nin derdi yüzde 50’yi aşmakmış.

İyi ya işte.

Adı üstünde, ittifak bu.

Elbet “bir yerleri aşmak için” kurulur. Aritmetik yetmiyorsa, elbet bir ortak daha aranır? Yine yetmiyorsa bir ortak daha.

Öbür tarafın yaptığı nedir ki? O da 50’yi aşmak için ikinci turda bütün müttefiklerini sahaya sürmeyecek mi?

Gayet doğal değil mi?

***

Mantıklı gibi gözüken ama mantıksız bir eleştiri daha var:

Ne diyorlar:

-İttifak sayesinde yüzde 1 oyla bile yüzde 10’luk barajı aşacak parti var, beri tarafta ise -ittifak yapmadığı için- yüzde 9.9 oyla bile baraja takılacak parti de var.

Elbet olacak.

Eski sistemde o zaten baraja takılacaktı. Yeni sistem, bari en küçük partiye bile meclis’in yolunu açıyor. Ne var bunda? 9.9’da kalacağına sen de ittifak yapıp barajı sağlama alaydın.

***

Her parti kendi işine baksın. Rakiplerinin ittifakına çene yoracağına, kendine münasip bir eş veya eşler arasın bulsun.

Eh, bulamıyorsa da “niçin beni kimse istemiyor” diye oturup bir düşünsün.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri