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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Bize dair

31 Ağustos 2017

Trafik kazalarında kimleri kaybettik, hatırlıyor musunuz?

Kırk yılda kurban verdiğimiz sporcular, en az iki futbol takımı eder.

Kurban verdiğimiz sanatçılar, koskoca bir podyumu doldurur.

Kurban verdiğimiz siyasetçiler, bir Bakanlar Kurulu oluşturur.

Heyhat... Türkler araba sahibi oldukça ölümler hızlanmıştır.

***

Dikkat ettiyseniz...

Seçim kampanyalarında bile 2 anahtar vaadi, bizi en ilgilendireniydi.

Çünkü 2 anahtardan biri mutlaka araba anahtarı’ydı.

Gazeteler, ilk hamlelerini hep araba promosyonları’yla yaptılar.

Trafik terbiyesi almamış bir toplumun, bu derece direksiyon merakına ne dersiniz?

-Evladım, 18 yaşını bitir de ehliyetini al.

Yaşla ne alakası var?

48 yaşına da gelse, kurallara uyacağının garantisi ne?

***

Bizim nesillerden ümit yok.

Bari yeni nesillere bakalım.

Çünkü biz otobüslerde, vapurlarda, parklarda, kanepeleri parçaladık. Trenleri taşlayarak büyüdük. Baltalar elimizde ormana gittik. Galata Kulesi’ni tanınmaz hale getirdik. Koskoca Marmara Denizi’ni kirlettik. Kınalı, Burgaz, Heybeli, Büyükada’nın kıymetini bilemedik, gidip Yunan Adaları’nı ihya ettik.

Yeter.

Daha fazlasını yazmayayım.

Bayramımız şimdiden mübarek olsun.

 

#FreneDeğilKuralaGüven

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