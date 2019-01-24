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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Bitmedi başlıyor

24 Ocak 2019

Akla ilk gelen:

- Siz Şişli’deki bir krizi çözemiyorsunuz, yarın iktidar olduğunuzda uluslararası bir krizi nasıl çözeceksiniz?

Daha İzmir var.

Gaziantep var.

İstanbul’un öbür ilçeleri var... Yahu bu İmamoğlu etli’ye sütlü’ye karışmaz mı hiç? Nasıl bir takım kaptanı bu?

Demeye kalmadı.

Müjde geldi.

Şişli’de kriz çözülmüş.

Kim çözmüş? CHP mi?

Ne münasebet... Krizi Sarıgül bizatihi kendi çözmüş: İstifa.

***

Bundan 25 yıl evvel Sarıgül demişti ki:

-Bir Ramazan Bayramı sabahı, Şişli Camii’nde halka şeker dağıtan birini görürseniz, bilin ki, Sarıgül, Şişli’ye Belediye Başkanı olmuştur.

Galiba efsane öyle başladı.

Büyük aşk.

Şişli’nin her sokağı, adım attığınız her köşesi, böyle bir sevdayla yeşerdi.  Önce hakkını teslim edelim. Yazıya öyle devam edelim.

***

Anlaşılıyor ki genel merkez Şişli’de İnönü soyadı’na sarılmak istiyor.

Bunu bir avantaj olarak görüyor. Normaldir. Ankara’da nasıl bir ülkücüye sarıldıysa, Şişli’de de bir Kurtuluş Savaşı kahramanı’nın isminden yararlanmak istiyor.

-İnönü büyük isim.

Lakin unutmayın ki, Ecevit de büyük isim...

Gerçi vefat eden değerlerimizi yarıştırıyoruz değiliz ama onlar, hayattayken de yarışmış liderlerdi.

Ecevit şimdi nereden aklıma geldi?

Geldi, çünkü DSP onun partisi: Sarıgül’ün de eski ocağı.

***

Peki, Sarıgül DSP adayı olur mu?

Yazıyı yazdığım şu saate kadar böyle bir işaret gelmedi... Belki daha sonra gelir.

Fakat Sarıgül, bağımsız aday da olsa, arkasına Ecevit’i alarak yürüyeceği muhakkaktır.

Son söz: Şişli’de kriz çözülmedi.

Asıl şimdi başladı.

 

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