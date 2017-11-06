Birkaç soru

Yeni öğreniyoruz ki meğer Ecevit, Fazilet Partisi kapatılmasın diye dönemin Cumhurbaşkanı’ndan ricacı olmuş.

Bunu demokrasi adına yaptığı muhakkak ama insan yine de sormadan edemiyor:

Vay. Yargıya müdahale, öyle mi?

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Gelelim Cavit ÇAĞLAR meselesine...

Düşünün...

Türkiye - Rusya arasındaki krizin çözülmesinden, Rusya

ne kadar memnun ki, koskoca Putin, çözümde büyük rolü olan Cavit Çağlar’a devlet töreninde nişan veriyor.

E Türkiye memnun değil mi ki? Kendi evladına niçin o da bir ödül vermiyor?

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İçerideki kampları anladık:

“Ya bizdensin ya onlardan.”

Ama dışarıyı ne yapacağız? Öyle bir noktaya geldik ki: “Ya Amerikancısın ya Rus yanlısı.”

Soru şu:

Onlar bile - her şeye rağmen- birbirlerinden vazgeçemediklerine göre, biz sakal ile bıyık arasında nasıl bir tercih yapacağız?

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Yeni otomobil girişimi için Alman Basını “beceremezler, Türkler’in parasına yazık olacak” diyor. Yani onlar bizi bu derece düşünüyorlar ve seviyorlar.

Acaba diyorum “Türkiye’de demokrasi olmayışını”

dert edinmeleri de Türklere duydukları hayranlıktan mı kaynaklanıyor?

Çok mu üzülüyorlar sahi?

Erdoğan Şenay

Sportmen, centilmen ruhlu... Arkadaş canlısı, dert ortağı... Ve hayatının her dakikasını dostlarıyla paylaşan,

tonton Erdoğan’dı o...

Uzlaştırıcı, birleştirici

yanıyla da daima akıl ve mantık adamıydı. Çevresine hep sevgi ve huzur dağıttı.

Nur içinde yatsın.