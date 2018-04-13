Birikmiş notlar

Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Bölgede savaş rüzgarları esiyor, biz ise burada seçim peşinde ve aday arayışındayız.

Bir bakıma güzel.

Demek ki hayat devam ediyor. Etsin...

“Dolar’ın canı cehenneme...”

***

Hoşuma giden bir şey oldu.

Akşener’i ziyareti sırasında Kılıçdaroğlu, birdenbire siyasi nezaket çağrısında bulundu, kavga ve gerginlikten uzak durulmasını diledi.

Hayırdır.

Çok şiddetli ve çok hiddetli bir üslup kullanırken, birdenbire durup siyasilere sükûnet tavsiye etmesi, büyük gelişme.

Sebebi ne olursa olsun, memnuniyet duydum.

***

Beri tarafta...

Muharrem İnce Belediye Başkan Adaylarını, parti örgütünün belirlemesini öneriyor.

Doğru söylüyor ama örgütçülükte başarılı olan birinin, belediyecilikte de başarılı olacağı ne malûm?

Sonraa... Ve mesela, Ankara’ya uygun görülen Mansur Yavaş örgüt tarafından benimsenir mi? (Örnekleri çoğaltabiliriz.)

Ama yine de Muharrem İnce’nin önerisi bazı bölgeler için uygulanabilir.

***

Dikkat çekici bir nokta daha var.

Meclis’teki ağır toplar, hep belediye başkanlığına aday olmak istiyorlar. Hem de yıldız milletvekilleri bunlar... Herbiri başarılı...

Niye milletvekilliğini bırakıp da belediyeciliği tercih ediyorlar?

Sebep nedir?

Sadece hizmet aşkı mı?

Yoksa bilmediğimiz başka bir gerekçe mi var?