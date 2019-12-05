Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Biraz açalım...
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Biraz açalım...

5 Aralık 2019

Müttefiklerimiz bizi nihayet anladı ama bu defa da yanlış anladı.

 

Terörle mücadelede onlardan ama’sız fakat’sız destek isterken, zannetmesinler ki “biz terörle başa çıkamıyoruz, gelin bize yardım edin” demek istedik... Asla.

***

Algılama güçleri zayıf olduğu için “Türkiye pes etti” diye düşünebilirler.

Oysa Türkiye, terörle mücadele eden yegâne ülke... “Tek terörist kalıncaya kadar” diyerek

bu davaya baş koymuş bir ülke.

Kimsenin yardımına desteğine ihtiyacı yok.

***

Türkiye’nin münasip bir lisanla dediği şudur:

- Ey müttefikler (ya da ey müttefik geçinenler) Teröristlere kucak açmayın. Onlara silah, mühimmat ve para vermeyin. Arkalarından çekilin.

Velhasıl gölge etmeyin,

başka ihsan istemez.

Bize en büyük yardım budur.

Hatta yangın ile itfaiye arasında “tarafsız” bile kalsanız razıyız.

***

Tek cümleyle söylersek:

- Ey müttefik geçinenler!.. Türkiye düşmanlığı’nı bırakın.

Yoksa “gelin, bize yardım edin” diyen yok.

‘Ama’sız ‘fakat’sızdan kastımız budur. Siz bu işe burnunuzu sokmayın o bize yeter.

Çünkü siz, bu katil sürüsünün arkasında durmazsanız,

bunlar 3 ay dayanamazlar.

Niçin duruyorsunuz orada?

Kaç bin kişi daha ölmeli ki

siz mutlu olasınız?

Dediğimiz budur.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Alkali olmak bu kadar mühim miOsman MÜFTÜOĞLUAlkali olmak bu kadar mühim mi?05.12.2019
Latif Demirci çiziyor...Latif DEMİRCİLatif Demirci çiziyor...05.12.2019
Sivil toplumun kıymetini bilelimDeniz SİPAHİSivil toplumun kıymetini bilelim05.12.2019
Zam yüzde 4 fark da olabilirNoyan DoğanZam yüzde 4 fark da olabilir05.12.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.