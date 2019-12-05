Müttefiklerimiz bizi nihayet anladı ama bu defa da yanlış anladı.
Terörle mücadelede onlardan ama’sız fakat’sız destek isterken, zannetmesinler ki “biz terörle başa çıkamıyoruz, gelin bize yardım edin” demek istedik... Asla.
***
Algılama güçleri zayıf olduğu için “Türkiye pes etti” diye düşünebilirler.
Oysa Türkiye, terörle mücadele eden yegâne ülke... “Tek terörist kalıncaya kadar” diyerek
bu davaya baş koymuş bir ülke.
Kimsenin yardımına desteğine ihtiyacı yok.
***
Türkiye’nin münasip bir lisanla dediği şudur:
- Ey müttefikler (ya da ey müttefik geçinenler) Teröristlere kucak açmayın. Onlara silah, mühimmat ve para vermeyin. Arkalarından çekilin.
Velhasıl gölge etmeyin,
başka ihsan istemez.
Bize en büyük yardım budur.
Hatta yangın ile itfaiye arasında “tarafsız” bile kalsanız razıyız.
***
Tek cümleyle söylersek:
- Ey müttefik geçinenler!.. Türkiye düşmanlığı’nı bırakın.
Yoksa “gelin, bize yardım edin” diyen yok.
‘Ama’sız ‘fakat’sızdan kastımız budur. Siz bu işe burnunuzu sokmayın o bize yeter.
Çünkü siz, bu katil sürüsünün arkasında durmazsanız,
bunlar 3 ay dayanamazlar.
Niçin duruyorsunuz orada?
Kaç bin kişi daha ölmeli ki
siz mutlu olasınız?
Dediğimiz budur.
Biraz açalım...
Müttefiklerimiz bizi nihayet anladı ama bu defa da yanlış anladı.
Terörle mücadelede onlardan ama’sız fakat’sız destek isterken, zannetmesinler ki “biz terörle başa çıkamıyoruz, gelin bize yardım edin” demek istedik... Asla.
***
Algılama güçleri zayıf olduğu için “Türkiye pes etti” diye düşünebilirler.
Oysa Türkiye, terörle mücadele eden yegâne ülke... “Tek terörist kalıncaya kadar” diyerek
bu davaya baş koymuş bir ülke.
Kimsenin yardımına desteğine ihtiyacı yok.
***
Türkiye’nin münasip bir lisanla dediği şudur:
- Ey müttefikler (ya da ey müttefik geçinenler) Teröristlere kucak açmayın. Onlara silah, mühimmat ve para vermeyin. Arkalarından çekilin.
Velhasıl gölge etmeyin,
başka ihsan istemez.
Bize en büyük yardım budur.
Hatta yangın ile itfaiye arasında “tarafsız” bile kalsanız razıyız.
***
Tek cümleyle söylersek:
- Ey müttefik geçinenler!.. Türkiye düşmanlığı’nı bırakın.
Yoksa “gelin, bize yardım edin” diyen yok.
‘Ama’sız ‘fakat’sızdan kastımız budur. Siz bu işe burnunuzu sokmayın o bize yeter.
Çünkü siz, bu katil sürüsünün arkasında durmazsanız,
bunlar 3 ay dayanamazlar.
Niçin duruyorsunuz orada?
Kaç bin kişi daha ölmeli ki
siz mutlu olasınız?
Dediğimiz budur.