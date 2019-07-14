- Nasıl bir yaptırım uygulasam da şu Türklere haddini bildirsem.
Aman efendim, uygulamadığın yaptırım mı kaldı zaten?
* 15 Temmuz’un arkasında sen varsın.
* FETÖ’nün arkasında sen varsın.
* PKK’nın arkasında sen varsın. Türklere çevrilen YPG-PYD namlularının arkasında hep sen varsın.
***
Bunlar sadece birkaç tanesi.
Sen hâlâ ne yaptırımı düşünüyorsun. Ta 1960’tan beri yaptıkların yetmedi mi?
Aha buyur.
S-400 diye yeni bir bahane daha geçti eline.
E aşkolsun ortak.
Bahane aramaya senin ne ihtiyacın var?
***
Vur abalıya.
Ne de olsa Amerika’da seçim vakti yaklaştı:
- Yaşasın Rum Lobisi, Ermeni Lobisi, Yahudi Lobisi.
Haklısın ortak.
Senin için dua ediyorum:
Bağımsız bir Amerika, bir gün Amerikalılara da nasip olur inşallah.
İşte orası
S-400’leri devraldığımız havaalanını hatırladınız mı?
- Orası neresi?
15 Temmuz akşamı, kendi vatanını, kendi meclisini, kendi milletini bombalamak için çalıntı uçakların havalandığı alan.
Hani var ya... Birileri gece vakti tarla bakmaya gelmişti:
İşte orası.
Bir sessizlik
ABD düşünüyor:
- Nasıl bir yaptırım uygulasam da şu Türklere haddini bildirsem.
Aman efendim, uygulamadığın yaptırım mı kaldı zaten?
* 15 Temmuz’un arkasında sen varsın.
* FETÖ’nün arkasında sen varsın.
* PKK’nın arkasında sen varsın. Türklere çevrilen YPG-PYD namlularının arkasında hep sen varsın.
***
Bunlar sadece birkaç tanesi.
Sen hâlâ ne yaptırımı düşünüyorsun. Ta 1960’tan beri yaptıkların yetmedi mi?
Aha buyur.
S-400 diye yeni bir bahane daha geçti eline.
E aşkolsun ortak.
Bahane aramaya senin ne ihtiyacın var?
***
Vur abalıya.
Ne de olsa Amerika’da seçim vakti yaklaştı:
- Yaşasın Rum Lobisi, Ermeni Lobisi, Yahudi Lobisi.
Haklısın ortak.
Senin için dua ediyorum:
Bağımsız bir Amerika, bir gün Amerikalılara da nasip olur inşallah.
İşte orası
S-400’leri devraldığımız havaalanını hatırladınız mı?
- Orası neresi?
15 Temmuz akşamı, kendi vatanını, kendi meclisini, kendi milletini bombalamak için çalıntı uçakların havalandığı alan.
Hani var ya... Birileri gece vakti tarla bakmaya gelmişti:
İşte orası.