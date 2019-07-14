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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Bir sessizlik

14 Temmuz 2019

ABD düşünüyor:

- Nasıl bir yaptırım uygulasam da şu Türklere haddini bildirsem.

Aman efendim, uygulamadığın yaptırım mı kaldı zaten?

* 15 Temmuz’un arkasında sen varsın.

* FETÖ’nün arkasında sen varsın.

* PKK’nın arkasında sen varsın. Türklere çevrilen YPG-PYD namlularının arkasında hep sen varsın.

***

Bunlar sadece birkaç tanesi.

Sen hâlâ ne yaptırımı düşünüyorsun. Ta 1960’tan beri yaptıkların yetmedi mi?

Aha buyur.

S-400 diye yeni bir bahane daha geçti eline.

E aşkolsun ortak.

Bahane aramaya senin ne ihtiyacın var?

***

Vur abalıya.

Ne de olsa Amerika’da seçim vakti yaklaştı:

- Yaşasın Rum Lobisi, Ermeni Lobisi, Yahudi Lobisi.

Haklısın ortak.

Senin için dua ediyorum:

Bağımsız bir Amerika, bir gün Amerikalılara da nasip olur inşallah.

 

İşte orası

S-400’leri devraldığımız havaalanını hatırladınız mı?

- Orası neresi?

15 Temmuz akşamı, kendi vatanını, kendi meclisini, kendi milletini bombalamak için çalıntı uçakların havalandığı alan.

Hani var ya... Birileri gece vakti tarla bakmaya gelmişti:

İşte orası.

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