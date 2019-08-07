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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Bir manifesto

7 Ağustos 2019

Mevlüt Çavuşoğlu’nun Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşma çok etkileyiciydi. Yepeni bir diplomasi rehberi sundu. Saygın ve kalıcı bir yol haritasının ana hatlarını çizdi.

Lakin, siyasetin sağır, dilsiz ve nemelâzımcı kanadında çıt yok...

Ne bir katkı, ne bir onay,

ne de bir eleştiri...

*

Buradan gelen çağrışımla

bari sizlere mutlu bir siyasetçi portresi çizeyim...

Sırf mutlu değil, en mutlu.

-Sırtında yumurta küfesi olmayan... Hiçbir sorumluluk taşımayan... Zaten de öyle mevkilere hiç özenmeyip, siyaseti sadece konforlu bir hayat biçimine dönüştüren...

Ama dürüstlüğü de kimseye bırakmayan ahlak bekçisi.

...........

Nasıl ama?

Her saniyenin tadını çıkaran bu mutlugiller, Büyükelçilerin Konferasını mı takip edecek?

Fırat’ın doğusu bile onları ırgalamıyor.

 

Total/Demirören

 

Demirören Ailesi geleneksel hasletlerinden birini daha sergileyerek, Türk Sporu’na yeni bir damga vurdu. Türkiye Basketbol Federasyonu’na vereceği destek, Hidayet Türkoğlu ve ekibinin başarılarıyla bütünleşince, göreceksiniz ki Türk Basketbolu büyük mesafe alıp yıldızlaşacak.

Her mahalleye bir pota ve bir top heyecanı çocuklarda şimdiden başlamıştır.

*

Basketbol Ligi’ne ister Total deyin, ister Demirören ismini verin, ister merhum Erdoğan Demirören diyerek aileye vefa borcumuzu ödeyin

ama mutlaka ve mutlaka bu güzel birlikteliği taçlandırın.

Hayırlı olsun patron.

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