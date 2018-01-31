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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Bir kulp lazım

31 Ocak 2018

Bize bir kerecik nasip olmayacak mı, ama’sız, fakat’sız, ancak’sız birlik beraberlik?

Şimdi de Mehmetçiğe üç gün destek verdik, dördüncü gün başladık harekâta çomak sokmaya.

İlle bir kulp bulacağız.

Bulduk, bulduk.

***

Aynı şeyi 15 Temmuz’da görmedik mi?

O onurlu direnişte asil millet’in yanında üç gün durabildik. Dördüncü gün başladık tiyatro miyatro demeye.

Huylu huyundan vazgeçer mi?

***

Bunu huy’la da izah edemem.

En kötü huy bile Zeytin Dalı Kahramanları’na köstek olmaya yetmez. Başka özellikler de lazım.

Nedir onlar?

Say deseniz sayamam. Dünyada eşi menendi görülmemiş tuhaf bir insan yapısı bu. Tuhaf bir mizaç.

Belki de genetiği değiştirilmiş tuhaf bir organizma... Bilemem.

***

Bunu muhalif duruş’la karıştırmayın.

Muhalif duruş, saygın bir kurumdur. Çünkü o, -varsa- bütün eleştirilerini, operasyon sonrasına erteleyecek kadar sorumlu ve basiretlidir. Öyle ki, içindeki densizlere bile önce o müdahale eder.

Farkı anlatabildiysem ne mutlu bana.

 

Not:

3 buçuk milyon Suriyeli sığınmacıyı buyur etmek mi yanlıştı, yoksa Suriye’de huzur sağlanınca onları geri göndermek mi yanlış?

İkisi de yanlış diyorsanız yazı-tura atınız, para dik durursa kazandınız azizim.

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