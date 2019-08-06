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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Bir kenara yazın

6 Ağustos 2019

Hem diplomatik, hem askeri...

Cumhuriyet tarihinin en hayati virajındayız. En hayati kararların arefesindeyiz. En büyük tehlikelerle de karşı karşıyayız.

Bunları göğüslemek için milli bir dayanışma lazım.

Fakat hayır.

Muhalif unsurların hiçbiri tırnağını oynatmıyor.

Sebep?

-Erdoğan karşıtlığı.

Sanki bu memleket sadece Erdoğan’ın memleketi.

Bunlara söyleyecek laf çok ama lüzum yok. Nasıl olsa bu millet bunu unutmaz.

Ömür boyu suratlarına çarpacaktır.

 

Yol haritası

 

CHP, kendine yeni bir strateji çiziyor.

Bu iyi haber.

Türkiye Partisi olmaya karar vermiş diyebilir miyiz?

Niye demeyelim?

Diyebiliriz.

Sahil Partisi olmaktan çıkıp, aynı zamanda dağların, ovaların, tarlaların, yaylaların, göllerin, nehirlerin, velhasıl bu bereketli toprakların Türkiye Partisi olmaya karar verir inşallah...

Öyle ya.

Yüzde 50+1i başka

nasıl bulacak?

 

Ruhun gıdası

 

Biraz güzel şeylerden bahsedelim:

Bizimkilerin müzik aşkına bakın: Jennifer Lopez’in konserinde karaborsa loca biletine 50 bin euro vermeye hazırlar.

Ne ince ruhlu insanlarımız var. Sanat bunlarla yükseliyor işte... Müzik bunlarla yaşıyor.

Yahu, gariban Fazıl Say’ın konserlerinde, bilet kaç para acaba?

 

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