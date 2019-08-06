Hem diplomatik, hem askeri...
Cumhuriyet tarihinin en hayati virajındayız. En hayati kararların arefesindeyiz. En büyük tehlikelerle de karşı karşıyayız.
Bunları göğüslemek için milli bir dayanışma lazım.
Fakat hayır.
Muhalif unsurların hiçbiri tırnağını oynatmıyor.
Sebep?
-Erdoğan karşıtlığı.
Sanki bu memleket sadece Erdoğan’ın memleketi.
Bunlara söyleyecek laf çok ama lüzum yok. Nasıl olsa bu millet bunu unutmaz.
Ömür boyu suratlarına çarpacaktır.
Yol haritası
CHP, kendine yeni bir strateji çiziyor.
Bu iyi haber.
Türkiye Partisi olmaya karar vermiş diyebilir miyiz?
Niye demeyelim?
Diyebiliriz.
Sahil Partisi olmaktan çıkıp, aynı zamanda dağların, ovaların, tarlaların, yaylaların, göllerin, nehirlerin, velhasıl bu bereketli toprakların Türkiye Partisi olmaya karar verir inşallah...
Öyle ya.
Yüzde 50+1’i başka
nasıl bulacak?
Ruhun gıdası
Biraz güzel şeylerden bahsedelim:
Bizimkilerin müzik aşkına bakın: Jennifer Lopez’in konserinde karaborsa loca biletine 50 bin euro vermeye hazırlar.
Ne ince ruhlu insanlarımız var. Sanat bunlarla yükseliyor işte... Müzik bunlarla yaşıyor.
Yahu, gariban Fazıl Say’ın konserlerinde, bilet kaç para acaba?
Bir kenara yazın
Hem diplomatik, hem askeri...
Cumhuriyet tarihinin en hayati virajındayız. En hayati kararların arefesindeyiz. En büyük tehlikelerle de karşı karşıyayız.
Bunları göğüslemek için milli bir dayanışma lazım.
Fakat hayır.
Muhalif unsurların hiçbiri tırnağını oynatmıyor.
Sebep?
-Erdoğan karşıtlığı.
Sanki bu memleket sadece Erdoğan’ın memleketi.
Bunlara söyleyecek laf çok ama lüzum yok. Nasıl olsa bu millet bunu unutmaz.
Ömür boyu suratlarına çarpacaktır.
Yol haritası
CHP, kendine yeni bir strateji çiziyor.
Bu iyi haber.
Türkiye Partisi olmaya karar vermiş diyebilir miyiz?
Niye demeyelim?
Diyebiliriz.
Sahil Partisi olmaktan çıkıp, aynı zamanda dağların, ovaların, tarlaların, yaylaların, göllerin, nehirlerin, velhasıl bu bereketli toprakların Türkiye Partisi olmaya karar verir inşallah...
Öyle ya.
Yüzde 50+1’i başka
nasıl bulacak?
Ruhun gıdası
Biraz güzel şeylerden bahsedelim:
Bizimkilerin müzik aşkına bakın: Jennifer Lopez’in konserinde karaborsa loca biletine 50 bin euro vermeye hazırlar.
Ne ince ruhlu insanlarımız var. Sanat bunlarla yükseliyor işte... Müzik bunlarla yaşıyor.
Yahu, gariban Fazıl Say’ın konserlerinde, bilet kaç para acaba?