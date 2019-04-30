Binali Yıldırım diyor ki:
- Ben, kaybedilmiş bir seçimi kazanmak için uğraşacak bir insan değilim.
Yaygın kanaat da bu zaten... Öyle bir insan değil Binali Bey...
Bıraktığı güzel izler, Belediye Başkanlığı dahil her türlü rütbeden daha değerli.
***
Dediği şudur:
“Tekrar sayılan oylar, sadece yüzde 10... O yüzde 10 bile, bana 15 bin oy geri getirmiş. Başabaş bir seçimde böyle şey olur mu? Demek ki geride kalan yüzde 90 oyu da tekrar saysalar, sonuç büyük ölçüde değişecek.”
Yani?
Yanisi şu:
- “Bir anormallik var.”
***
Lakin oyların tümüyle tekrar sayılması reddedildiği için “bu anormallik” YSK’yı galiba ilgilendirmiyor... YSK, diğer anormallikleri inceliyor.
Zaten Binali Bey de bu hesabı sunarken, YSK’ya değil, insanların mantığına hitap ediyor. “Ben öyle bir adam değilim”den kastı başka ne ola?
Tabii ki öyle bir adam değil.
***
AK Parti, itiraz hakkını kullanmıştır. Gayet yasal.
Bu itiraz için muhalefet “hukuki değildir” derken hangi hukuka dayanıyor bilmem ama iş Binali Bey’e kalsaydı belki de hiç itiraz etmeyecek ve “bu anormalliği” sineye çekecekti.
Hani vardır ya, bir tatsızlık çıkmasın diyerek penaltıyı kasten aut’a atan şövalye futbolcu. Tıpkı onun gibi... Tabii şimdilerde öyle futbolcu kaldıysa...
Benimki de laf işte.
Zaten tribünler kabullenir mi bunu? Vallaha kıyameti koparır.
Her neyse... Bakalım.
VAR mı, radar mı, o ne diyor.
Binali Bey
Binali Yıldırım diyor ki:
- Ben, kaybedilmiş bir seçimi kazanmak için uğraşacak bir insan değilim.
Yaygın kanaat da bu zaten... Öyle bir insan değil Binali Bey...
Bıraktığı güzel izler, Belediye Başkanlığı dahil her türlü rütbeden daha değerli.
***
Dediği şudur:
“Tekrar sayılan oylar, sadece yüzde 10... O yüzde 10 bile, bana 15 bin oy geri getirmiş. Başabaş bir seçimde böyle şey olur mu? Demek ki geride kalan yüzde 90 oyu da tekrar saysalar, sonuç büyük ölçüde değişecek.”
Yani?
Yanisi şu:
- “Bir anormallik var.”
***
Lakin oyların tümüyle tekrar sayılması reddedildiği için “bu anormallik” YSK’yı galiba ilgilendirmiyor... YSK, diğer anormallikleri inceliyor.
Zaten Binali Bey de bu hesabı sunarken, YSK’ya değil, insanların mantığına hitap ediyor. “Ben öyle bir adam değilim”den kastı başka ne ola?
Tabii ki öyle bir adam değil.
***
AK Parti, itiraz hakkını kullanmıştır. Gayet yasal.
Bu itiraz için muhalefet “hukuki değildir” derken hangi hukuka dayanıyor bilmem ama iş Binali Bey’e kalsaydı belki de hiç itiraz etmeyecek ve “bu anormalliği” sineye çekecekti.
Hani vardır ya, bir tatsızlık çıkmasın diyerek penaltıyı kasten aut’a atan şövalye futbolcu. Tıpkı onun gibi... Tabii şimdilerde öyle futbolcu kaldıysa...
Benimki de laf işte.
Zaten tribünler kabullenir mi bunu? Vallaha kıyameti koparır.
Her neyse... Bakalım.
VAR mı, radar mı, o ne diyor.