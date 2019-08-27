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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Bilmek isteriz

27 Ağustos 2019

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, S-400’ler hakkında ne düşünüyorlar acaba?

Güvenli Bölge konusunda ne düşünüyorlar?

Doğu Akdeniz’de aldığımız pozisyonu onaylıyorlar mı?

AB ve ABD ile olan ilişkilerimize dair tavsiye ve önerileri var mı?

Terörle mücadele’de söyleyecekleri yeni bir şeyler var mı?

Türkiye nerelerde yanlış yapıyor, nerelerde doğru yapıyor?

Ve daha bir sürü şey.

***

Bunları merak ediyoruz.

Memleketi yönetmeye talipler ki, parti kuruyorlar.

Öyleyse bizi aydınlatmaları lazım.

Sağlık ve Eğitim politikaları nasıl olacak?

Bedelli Askerlik’ten memnunlar mı? Yargı Reformu paketini nasıl buluyorlar? Nasıl bir Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu düşünüyorlar?

Baraj ne olmalı? İttifak Yasaları nasıl işlemeli? Hükümet Sistemi aynen böyle mi kalmalı? Yoksa Parlamenter Sistem’e mi dönmeli? Belki de bir Senato ihdas etmeli. Ne bileyim işte, bunları ve daha yüzlercesini öğrenmek istiyoruz.

***

Ortada bir “parti kuruyorlar” lafı var, başka bir şey yok.

- Niçin parti kuruyorlar?

Sahiden iktidar olmak için mi, yoksa sırf Erdoğan’ı indirme faaliyetlerine bir katkıda bulunmak için mi?

Kim bilir?

Belki de sonunda bir şövalyelik yapıp Cumhur İttifakı’na katılırlar.

Olsun.

Onu bile öğrenmek isteriz.

Kimden öğreneceğiz?

Nedir bu? Devlet sırrı mı?

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