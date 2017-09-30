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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Beterin beteri

30 Eylül 2017

Yasalar klişeleşmiş cümlelerle dolu.

-Silahlı çete kurup yönetmek.

-Halkı isyan ve galeyana sevketmek.

Daha da neler neler.

***

Eğer ucundan kenarından tatsız bir olaya bulaşmışsanız, öyle kelimelerle suçlanırsınız ki “meğer ben neymişim” diye siz de şaşar kalırsınız.

Bazen öyle haller olur ki, size isnat edilen suç, alacağınız cezadan daha beterdir.

***

Her hükümlüyü, her tutukluyu birer canavar zannetmeyin. Yasaların yazılış biçimi, bir adi suçlu’yu bazen “vatan haini” düzeyine indirir.

Mahkeme heyetinin günahı yok. Kanun Yazıcı ne dediyse o, nasıl dediyse o.

Bazen 70 model bir üslup, bazen 50 model bir mantık... ama okkalı bir Türkçe: Organize suç örgütü.

İşte yandınız.

Tutuklanmak bir şey değil.

Rezil oldunuz.

***

Vaktiyle Başbakanlardan birine, delinin biri yumruk atmıştı. Yargılandı. 6 ay ceza aldı.

Ben de şunu yazdıydım:

-6 ay nedir ki? Yumruk atmamaya değmez.

Vay, sen misin diyen? Suç, hükümet meselesine kadar dayandı. Şaştım kaldım.

Bana da 8 ay verdiler, iyi mi?

Hakim’e dedim ki:

-Yumruğu atana 6 ay, bana 8 ay, oldu mu bu?

Hakim, babacan bir adamdı. Güldü ve dedi ki:

-E sen de yazı yazacağına yumruk ataydın.

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