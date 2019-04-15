Değişik bir seçimdi.
Öyle ki... Ankaralı CHP’liler, hiç de CHP’liye benzemeyen bir ülkücüye oy verdiler.
İstanbullu CHP’liler hiç de CHP’liye benzemeyen mütedeyyin bir aday’a oy verdiler.
Kimbilir, belki de Ankara ve İstanbul’da o adaylar,
CHP’liye hiç benzemedikleri için bu kadar oy aldılar.
Diğer taraftan.
İttifaklar da siyaseti törpülemiş olabilir. Gerçi SP liderini fazla törpülemiş ve tanınmaz hale getirmiştir ama Millet İttifakı’nın bütün asli ve tali unsurları, birbirine yaklaşmış ve bildiğiniz derecede kaynaşmış bulunuyor.
Bardağın dolu tarafına bakıyorum. Biraz zorlama da olsa bunu toplumsal uzlaşmanın kâr hanesine yazmak istiyorum. En azından
şimdilik böyle.
Cumhur İttifakı’na gelince...
Onlar zaten benzer partiler. Orada hayat aynen devam ediyor.
Özetlersek...
Yeni sistem, koolisyonları kaldırdı, ittifakları getirdi.
İttifaklar da ideolojik saplantıları kaldırdı, benzemezleri yapıştırdı.
Ama yerel seçimlerde
asla ittifak yapılamayacağı
iyice anlaşıldı. Bu ilk ve
sondur inşallah.
Bir de tabii, yerel seçimlerdeki aynı zarfa 3 pusula,
4 pusula saçmalığının
getirdiği sakıncalar görüldü. Seçim, sayım, yazım,
ta kütüklerden başlayarak başımıza neler açtı. Sanırım
bu ucube sistem de değişecek.
Benzer/Benzemez
Toparlarsak.
Değişik bir seçimdi.
Öyle ki... Ankaralı CHP’liler, hiç de CHP’liye benzemeyen bir ülkücüye oy verdiler.
İstanbullu CHP’liler hiç de CHP’liye benzemeyen mütedeyyin bir aday’a oy verdiler.
Kimbilir, belki de Ankara ve İstanbul’da o adaylar,
CHP’liye hiç benzemedikleri için bu kadar oy aldılar.
Diğer taraftan.
İttifaklar da siyaseti törpülemiş olabilir. Gerçi SP liderini fazla törpülemiş ve tanınmaz hale getirmiştir ama Millet İttifakı’nın bütün asli ve tali unsurları, birbirine yaklaşmış ve bildiğiniz derecede kaynaşmış bulunuyor.
Bardağın dolu tarafına bakıyorum. Biraz zorlama da olsa bunu toplumsal uzlaşmanın kâr hanesine yazmak istiyorum. En azından
şimdilik böyle.
Cumhur İttifakı’na gelince...
Onlar zaten benzer partiler. Orada hayat aynen devam ediyor.
Özetlersek...
Yeni sistem, koolisyonları kaldırdı, ittifakları getirdi.
İttifaklar da ideolojik saplantıları kaldırdı, benzemezleri yapıştırdı.
Ama yerel seçimlerde
asla ittifak yapılamayacağı
iyice anlaşıldı. Bu ilk ve
sondur inşallah.
Bir de tabii, yerel seçimlerdeki aynı zarfa 3 pusula,
4 pusula saçmalığının
getirdiği sakıncalar görüldü. Seçim, sayım, yazım,
ta kütüklerden başlayarak başımıza neler açtı. Sanırım
bu ucube sistem de değişecek.