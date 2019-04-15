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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Benzer/Benzemez

15 Nisan 2019

Toparlarsak.

Değişik bir seçimdi.

Öyle ki... Ankaralı CHP’liler, hiç de CHPliye benzemeyen bir ülkücüye oy verdiler.

İstanbullu CHP’liler hiç de CHPliye benzemeyen mütedeyyin bir aday’a oy verdiler.

Kimbilir, belki de Ankara ve İstanbul’da o adaylar,

CHPliye hiç benzemedikleri için bu kadar oy aldılar.

Diğer taraftan.

İttifaklar da siyaseti törpülemiş olabilir. Gerçi SP liderini fazla törpülemiş ve tanınmaz hale getirmiştir ama Millet İttifakı’nın bütün asli ve tali unsurları, birbirine yaklaşmış ve bildiğiniz derecede kaynaşmış bulunuyor.

Bardağın dolu tarafına bakıyorum. Biraz zorlama da olsa bunu toplumsal uzlaşmanın kâr hanesine yazmak istiyorum. En azından

şimdilik böyle.

Cumhur İttifakı’na gelince...

Onlar zaten benzer partiler. Orada hayat aynen devam ediyor. 

Özetlersek...

Yeni sistem, koolisyonları kaldırdı, ittifakları getirdi.

İttifaklar da ideolojik saplantıları kaldırdı, benzemezleri yapıştırdı.

Ama yerel seçimlerde

asla ittifak yapılamayacağı

iyice anlaşıldı. Bu ilk ve

sondur inşallah.

Bir de tabii, yerel seçimlerdeki aynı zarfa 3 pusula,

4 pusula saçmalığının

getirdiği sakıncalar görüldü. Seçim, sayım, yazım,

ta kütüklerden başlayarak başımıza neler açtı. Sanırım

bu ucube sistem de değişecek.

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