İttifaklar iyidir hoştur ama partinin kişiliğini ortadan kaldıracak noktaya gelirse o artık ittifak olmaktan çıkar, başka bir şeye döner.
Kaldı ki, ittifak, benzer partiler arasında olur, beş benzemez’den ittifak değil ancak nifak doğar.Bir dakika...
Benzer-Benzemez ayrımını şunun için gündeme getiriyorum: Parti üst yönetimlerinin benimsediği her ittifakı acaba seçmen benimseyecek midir? Seçmen robot mudur? Benzemez bir partinin adayına oy vermeye mecbur mudur?
Beş benzemez arasında koalisyon bile mümkün ama ittifak için biraz benzerlik şart.
Bari biraz.
Bir kör nokta daha var:
İttifak yaptın, falan yerde seçimi kazandın diyelim.
Unutma... Müttefikin, zırt pırt bir şey isteyecektir senden.
Vermezsen de diyecektir ki:
- Sen o koltukta benim sayemde oturuyorsun.
Bir, üç, beş.
Buna dayanabilecek misin?
İttifaklara külliyen karşı değilim. Yukarıda anlattım, bir daha okuyun. İttifak var, mittifak var. Vereceği oy, seçmenin içine sinmeli...
Bir milliyetçi seçmen’den bir koyu sosyalist aday’a oy vermesini nasıl isteyebilirsin? Bunu nasıl dayatabilirsin?
Her neyse...
İttifak, yeni bir kurum. Acemilikten dolayı yüzümüze gözümüze bulaştırmış olabiliriz.
Biraz da panikten dolayı galiba.
Gelecek sefere daha bir basiret inşallah.
Benzer Benzemez
İttifaklar iyidir hoştur ama partinin kişiliğini ortadan kaldıracak noktaya gelirse o artık ittifak olmaktan çıkar, başka bir şeye döner.
Kaldı ki, ittifak, benzer partiler arasında olur, beş benzemez’den ittifak değil ancak nifak doğar.Bir dakika...
Benzer-Benzemez ayrımını şunun için gündeme getiriyorum: Parti üst yönetimlerinin benimsediği her ittifakı acaba seçmen benimseyecek midir? Seçmen robot mudur? Benzemez bir partinin adayına oy vermeye mecbur mudur?
Beş benzemez arasında koalisyon bile mümkün ama ittifak için biraz benzerlik şart.
Bari biraz.
Bir kör nokta daha var:
İttifak yaptın, falan yerde seçimi kazandın diyelim.
Unutma... Müttefikin, zırt pırt bir şey isteyecektir senden.
Vermezsen de diyecektir ki:
- Sen o koltukta benim sayemde oturuyorsun.
Bir, üç, beş.
Buna dayanabilecek misin?
İttifaklara külliyen karşı değilim. Yukarıda anlattım, bir daha okuyun. İttifak var, mittifak var. Vereceği oy, seçmenin içine sinmeli...
Bir milliyetçi seçmen’den bir koyu sosyalist aday’a oy vermesini nasıl isteyebilirsin? Bunu nasıl dayatabilirsin?
Her neyse...
İttifak, yeni bir kurum. Acemilikten dolayı yüzümüze gözümüze bulaştırmış olabiliriz.
Biraz da panikten dolayı galiba.
Gelecek sefere daha bir basiret inşallah.