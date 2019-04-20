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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Bekleyiş

20 Nisan 2019

İttifaklar mevsimi bitti.

En azından donduruldu.

Şimdi sıra, ittifakların en güzelinde:

-Büyük Türkiye İttifakı.

***

Siyasette bir yumuşama görülüyor.

Bu çok iyi işaret.

Gerçi kimse siyaseti boşverecek değil, muhalefet elbet yine muhalefetliğini yapacak, iktidar elbet muktedir tavrını yine sürdürecek. Ama normale dönebilmek için ortak bir arayış başlamıştır. Bu rüzgarı heba edersek yazık olur.

***

Bence Olağanüstü İtiraz sürecinde bile bir hayır var. Çünkü bu bekleyiş, bize ekstra bir demokratik olgunluk getirecek. Sonuç ne olursa olsun, bir tarafın makul, diğer tarafın vakur davranacağı bir tablo, Büyük Türkiye İttifakı’nın temelini oluşturacak.

***

Ablukayı böyle kıracağız.

Dost görünümlü devletler, istedikleri kadar etrafımızı kuşatsınlar, biz içeride sağlam durursak, aşamayacağımız zorluk yok.

Ama Türkiye oraya buraya savrulursa, paylaşamadığımız şu İstanbul sanki ayakta mı kalır?

Onun için diyorum ki milli ittifak çok mühim.

Savunma Sistemi’nin belkemiği o.

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