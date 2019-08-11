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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Bayramlık

11 Ağustos 2019

Stratejik ortak mıdır, yoksa platonik ortak mıdır nedir, o ketum davranıyor ama bizimkiler bir ipucu verdi:

- Ağustos ayı, Türk Tarihi’nin zaferleriyle doludur. Bir zafer daha geliyor.

Ne demek bu?

- Ağustos bitmeden Fırat’ın doğusuna sefer var.

***

Fakat şurası belli değil.

- Ortakla beraber mi gidiyoruz, yalnız mı gidiyoruz?

Bir taraftan da şüpleniyor insan. Bu Amerika bizi tuzağa düşürüyor olmasın. Adamlara güvenimiz öyle sarsılmış ki, aklımıza hep kötü şeyler geliyor.

Tuzak değilse bile yine bir oyalama olmasın.

***

Belki de evhamdır.

Günahlarını almayalım. Bir ihtimal YPG’yi ikna ettiler, o bölgeyi YPG kendiliğinden boşaltıyor... Yani bir çatışmaya gerek kalmadan Mehmetçik duruma hakim olacak.

Keşke;

- En güzel zafer, hiç kurşun atmadan kazanılan zaferdir.

Öyle veya böyle.

Ama bu ay bitmeden, mutlaka.

.........

Kurban Bayramı’nızı kutlarım

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