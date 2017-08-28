MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Rauf TAMER>Bayramlık
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Bayramlık

28 Ağustos 2017

Binali Yıldırım hep der ki:

-Yolların kralı yoktur, kuralı vardır.

Şimdi de Süleyman Soylu bir başka sloganla çıktı kampanyaya:

-Fren’e değil, kural’a güven.

Lakin trafik haydutları, can almaya devam ediyor.

Daha şimdiden 10 can kaybı, 100 yaralı.

Gazete baskıya verilene kadar bu rakamlar nereye varır bilinmez.

Allah korusun.

***

Geçen bayramda karar vermiştim. Bu konuda bir daha yazmayacaktım.

Çünkü ne yazarsan yaz, faydası yoktu. Lanet olsun deyip havlu atmıştım. Fakat Süleyman Soylu’nun gayretlerine ilgisiz kalamadım. Fren’e değil, kural’a güven diyerek yine kervana katıldım.

***

Katıldım da ne oldu.

Bu haydutlar, kural tanımazlar. Araba kullanmayı direksiyon ve fren’den ibaret zannederler. Gaz’a bastıkça da mest’olurlar.

Hep düşünür dururum:

-Acaba bu haydutlar, özel bir eğitimle mi yetişiyorlar?

Zira sadece intihar etmekle kalmıyorlar, üç beş kişiyi de beraber uçuruyorlar.

O derece ustalar yani.

***

Avrupa Birliği, bizi almamak için binbir bahane arayıp durmasın. Trafik haydutları yeter de artar bile.

.........

Neyse...

Herşeye rağmen, üstelik bu haydutlara rağmen, İçişleri Bakanlığı’nın çalışmaları sayesinde kaza, ölü ve yaralı sayısında büyük azalma var.

 

#FreneDeğilKuralaGüven

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri