Binali Yıldırım hep der ki:

- Yolların kralı yoktur, kuralı vardır.

Şimdi de Süleyman Soylu bir başka sloganla çıktı kampanyaya:

- Fren’e değil, kural’a güven.

Lakin trafik haydutları, can almaya devam ediyor.

Daha şimdiden 10 can kaybı, 100 yaralı.

Gazete baskıya verilene kadar bu rakamlar nereye varır bilinmez.

Allah korusun.

***

Geçen bayramda karar vermiştim. Bu konuda bir daha yazmayacaktım.

Çünkü ne yazarsan yaz, faydası yoktu. Lanet olsun deyip havlu atmıştım. Fakat Süleyman Soylu’nun gayretlerine ilgisiz kalamadım. Fren’e değil, kural’a güven diyerek yine kervana katıldım.

***

Katıldım da ne oldu.

Bu haydutlar, kural tanımazlar. Araba kullanmayı direksiyon ve fren’den ibaret zannederler. Gaz’a bastıkça da mest’olurlar.

Hep düşünür dururum:

- Acaba bu haydutlar, özel bir eğitimle mi yetişiyorlar?

Zira sadece intihar etmekle kalmıyorlar, üç beş kişiyi de beraber uçuruyorlar.

O derece ustalar yani.

***

Avrupa Birliği, bizi almamak için binbir bahane arayıp durmasın. Trafik haydutları yeter de artar bile.

.........

Neyse...

Herşeye rağmen, üstelik bu haydutlara rağmen, İçişleri Bakanlığı’nın çalışmaları sayesinde kaza, ölü ve yaralı sayısında büyük azalma var.

#FreneDeğilKuralaGüven