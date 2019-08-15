2001 krizinde havai fişekleri hayretle seyreden Kemal Derviş, demişti ki:
- Bu mu bozuk ekonomi?
Şimdi tatil için otoyollara düşen yüzbinlerce arabayı, tıklım tıklım otelleri, otobüs terminallerindeki izdihamı, THY’nin 47 ilave seferini görseydi, acaba ne derdi?
***
Bayramdan kalan notlar var.
TRT Müzik’te Muazzez Abacı’nın eski bir konserini dinledim.
Kükrüyordu.
Ona Muazzez değil Muazzam Abacı demekle ne kadar haklıymışım meğer.
***
Özdemir Erdoğan’la tvnet’te yapılan bir sohbeti de dinledim. Ne güzeldi.
Müziğin filozofudur.
Kendisini Suadiye’de aksak twist günlerinden tanırım.
Bence mesleğinin zirvesinde.
***
Derken... Klasik Batı Müziği temsilcimiz, piyanist Hüseyin Sermet’in bir röportajına denk geldim. İsmini ve methini hep duyardım ama yakın plandan ilk defa görüyorum. Türkiye’ye döndüğüne göre, artık piyanosunu da dinleyeceğiz inşallah.
***
Bayramda siyaset yazmadım ve siyaset konuşmadım.
Daha çok müzikle haşır neşir oldum. Bir de İstanbul’la ilgilendim. Onun tenhalaşmış halini iyice inceledim.
Çok güzel, lakin temizlik meselesi canımı sıkıyor.
Ne biçim İstanbulluluk bu? İnsan, yaşadığı şehri kirletir mi?
***
Ve futbol... Süper kupa.
İki İngiliz takımı.
Seyircileri de İngiliz.
Lakin maç İstanbul’da.
Aman, holiganlar birbirine girmesin diye güvenlik güçleri seferber oldu.
Kendi derdimiz bize yetmiyor bir de İngilizlerin can güvenliğini sağlamak için teyakkuza geçtik. Bereket antrenmanlıyızdır.
Bayram sonu
2001 krizinde havai fişekleri hayretle seyreden Kemal Derviş, demişti ki:
- Bu mu bozuk ekonomi?
Şimdi tatil için otoyollara düşen yüzbinlerce arabayı, tıklım tıklım otelleri, otobüs terminallerindeki izdihamı, THY’nin 47 ilave seferini görseydi, acaba ne derdi?
***
Bayramdan kalan notlar var.
TRT Müzik’te Muazzez Abacı’nın eski bir konserini dinledim.
Kükrüyordu.
Ona Muazzez değil Muazzam Abacı demekle ne kadar haklıymışım meğer.
***
Özdemir Erdoğan’la tvnet’te yapılan bir sohbeti de dinledim. Ne güzeldi.
Müziğin filozofudur.
Kendisini Suadiye’de aksak twist günlerinden tanırım.
Bence mesleğinin zirvesinde.
***
Derken... Klasik Batı Müziği temsilcimiz, piyanist Hüseyin Sermet’in bir röportajına denk geldim. İsmini ve methini hep duyardım ama yakın plandan ilk defa görüyorum. Türkiye’ye döndüğüne göre, artık piyanosunu da dinleyeceğiz inşallah.
***
Bayramda siyaset yazmadım ve siyaset konuşmadım.
Daha çok müzikle haşır neşir oldum. Bir de İstanbul’la ilgilendim. Onun tenhalaşmış halini iyice inceledim.
Çok güzel, lakin temizlik meselesi canımı sıkıyor.
Ne biçim İstanbulluluk bu? İnsan, yaşadığı şehri kirletir mi?
***
Ve futbol... Süper kupa.
İki İngiliz takımı.
Seyircileri de İngiliz.
Lakin maç İstanbul’da.
Aman, holiganlar birbirine girmesin diye güvenlik güçleri seferber oldu.
Kendi derdimiz bize yetmiyor bir de İngilizlerin can güvenliğini sağlamak için teyakkuza geçtik. Bereket antrenmanlıyızdır.