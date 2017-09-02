Bayram notları

Cumhurbaşkanı adayı da belli.

Ama henüz partinin kendisi yok ortada. Daha kurulmadı.

Akşener mi geç kalıyor, yoksa Koray Aydın mı acele ediyor, anlayamadım.

***

Esasen Allah, dağına göre kar veriyor. Ülkede madem her türlü ve her görüşte insan var, herbirine göre de parti var.

Marifet, sandıkta bunları birleştirebilmektir.

......

Turgut Özal,’ın ANAP’ına merkez diyemedim.

Çünkü Özal merkez parti kurmadı, her görüşten olan insanları - hem de ihtilaflı insanları - sadece aynı çatı altında toplamaya çalıştı.

Bir tür barış partisiydi o...

Merkez, başka bir şey... Bizatihi partinin ilkeleriyle birlikte doğar. Ve ona göre yeşerir.

Akşener, sanırım böyle bir çalışma içerisinde.

****

Açık oturumları izliyor musunuz?

Karşıt görüşlüler, sahiden de karşı karşıya.

3 kişi bu tarafta yanyana....

3 kişi de karşı taraftaki iskemlelerde yanyana... Sürekli kavga.

Bunlar, bir gün aynı çatı altında buluşsalar, bir merkez mi oluşmuş olacak? Hayır...

BEDAVA

Arife günü Piyâlepaşa semt pazarına gelen vatandaşlar, hoş bir sürprizle karşılaştılar:

- Ne alırsan bedava.

Ne kadar alırsan da bedava. Televizyon haberlerinde gördük. Tezgahlardaki meyve ve sebzeler süratle tükendi. Çöp bile kalmadı.

Hayırsever bir bey, pazardaki bütün malların parasını esnafa peşin ödemiş, dar gelirli vatandaşlara böyle bir jest yapmıştı.

Çok güzel...

Kutlarız. Lâkin, keşke

ismini hiç öğrenmeseydik.

Fotoğrafını da keşke hiç görmeseydik.