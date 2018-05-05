Ama ne başlıyor?

Tayyip Erdoğan’a vurma yarışıysa, o zaten vardı.

Yeni başlıyor değil. Sadece karşısındaki cepheye bir boksör daha ekleniyor: Muharrem İnce.

Yani, ortada değişik bir aday yok.

Hepsi aynı.

Bunlar muhalif’ten ziyade sanki birer muharib.

***

Cumhurbaşkanlığı kadar Parlamento seçimlerinin de önem kazandığını görüyoruz. Yani meclisin bir kıymeti kalmadığı iddiası fos çıktı. Herhalde öyle ki, sandalye sayısı için şimdiden ince hesaplar yapılıyor.

Doğru olanı budur.

Tek Adam’ı seçmek kadar, meçlis aritmetiği de büyük hedef.

İttifaklar niçin yapılır?

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Benzer partilerin ittifakı gibi hiç benzemez partiler’in ittifakı da gündemdedir.

Tek ortak paydaları Erdoğan karşıtlığı ama bunu yeterli buluyorlar.

Öyle ki, 70 yıllık ezeli rakipler olan CHP-DP bile

bu uğurda kolkola girdiler.

İttifakın en çarpıcı tarafı bu.

27 Mayıs’ın kötü izlerini bize unuttururlar inşallah.