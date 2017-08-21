Basit bir denklem

İstemek’le olur mu?

Arkasında halk desteği olan

bir siyayetçiyi kimse tasfiye edemez. Top tüfek bile işlemez.

***

Menderes asıldı ama hâlâ tasfiye edilmiş değil.

Demirel 6 kere gitti, 7 kere geldi. Çünkü tasfiye edilemedi. Çünkü arkasında halk desteği vardı.

Özal, dikta rejimine rağmen iktidar oldu. Çünkü arkasında halk desteği vardı.

Erdoğan?.. Taa 1994’ten beri tasfiye edilmek isteniyor. Ama edilemiyor. Çünkü arkasında halk desteği var.

***

Bu bakımdan...

Kılıçdaroğlu’nun arkasındaki halk desteği eğer yeterliyse, onu da kimse tasfiye edemez.

Yeterliyse dedim.

Evet, yeterliyse.

Onun ölçüsünü de halk bilir.

Tasfiye edecekse, adamı sandıkta tasfiye eder.

Gerisi laf.

***

Şimdi bırakalım bu evham ve kuruntuyu da, gündeme gelelim:

Türk - Alman gerginliği hakkında Kılıçdaroğlu ne düşünüyor acaba? Mesela, teröristleri Almanya bize iade etsin mi, etmesin mi? Acaba Kılıçdaroğlu bu işe ne diyor?

Ne öneriyor?

Ya da şöyle sorayım:

- Bu kavga Erdoğan’ın şahsi kavgası mı?

Yoksa, halkın bamteli mi?

Yani Kılıçdaroğlu bu kavganın neresinde duruyor? Ne kadarında var veya yok?

Ve niçin?