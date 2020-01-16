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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ayak izi

16 Ocak 2020

Malzeme bitince, hemen FETÖ’nün siyasi ayağı geliyor tekrar gündeme.

Dön baba dön, hep aynı konu.

Ara bul bakalım.

Nasıl ki iktidar kanadı, konuyu değiştirmek istediği zaman “cambaza bak” taktiği uyguluyorsa, muhalefet de her tökezlediğinde “siyasi ayak” peşine düşüyor.

*

Gerçi bu işin ayağı, bacağı, kafası, kolu olmaz, bu bir bütündür, hizmette sınır olmaz misali, o her yerde, her zaman hâzır ve nâzır’dır.

Ne demek ayak?

Sağ ayak mı, sol ayak mı?

O da belli değil.

Kimbilir... Belki de ayaklar artık baş olmuştur.

*

Ne ise ne...

Ama her zaman söylerim:

-Baykal’a kurulan kumpası çözmezseniz, o ayağa ulaşamazsınız. Boşuna uğraşmayın.

Yine soruyorum.

O meseleyi kurcalayan var mı? Yok.

Merak eden var mı? Yok.

5N1K kuralı bile gazetecilerin umrunda değil.

Fikritakip sıfır.

*

Halbuki Deniz Baykal olayı, siyasi ayak’tan öte, Türk siyasetine zerkedilmiş bir esrarengiz virüstür.

10 yıl geçti.

Hâlâ bulunamıyor.

Çünkü kimse aramıyor.

Aramaya teşebbüs bile etmiyor.

Sadece zaman zaman birileri çıkıp siyasi ayak diye bir şeyler geveliyor... Hepsi bu.

Tiyatroyu bırakın.

Siz de gayet iyi biliyorsunuz ki, Baykal, bir kasetle yıkılacak adam değildir

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