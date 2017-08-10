Unutmayın ki, büyük seçimden önce belediye seçimleri var.

Belediye seçimlerinde bambaşka faktörler rol oynar. Oyların dağılımında sürprizler görülür.

Ve... Belediye seçimlerindeki puan cetveli, psikolojik olarak genel seçimlere de yansır.

Acaba diyorum, genel seçimleri, belediye seçimlerinden önceye almak, partilerin daha mı işine gelir?

Yani bir erken seçim için 2018’e ne dersiniz?

Ben ihtimaldir derim.

***

Ekmek, aslanın ağzında.

15 yıl evvel, yüzde 34’le iktidara gelmiş bir parti, kendi çıtasını kendi yükseltmiş, yüzde 50’ye taşımıştır.

Tabii rakip partileri de aynı girdaba sürüklemiştir.

Yüzde 50+1...

- Kolay mı?

***

Elbette ki zor.

Ama burada CHP’ye bir avantaj doğuyor, dikkat.

Öbür sistemde iktidara gelme şansı kalmayan CHP, yeni sistemde, muhalif blok’un amiral gemisidir. Büyük ittifak...

Böylece de yüzde 50’yi yakalamaya çalışacaktır.

Öbür türlü ise hâlâ 25’lere talim edecekti.

***

Tek Adam falan diye CHP bağırıp duruyor ama durum hiç de fena sayılmaz. Tiyatro oynamasın...

En azından iktidara talip...

Eşit şans.

Daha ne olsun?