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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Atom

7 Ağustos 2017

Dün 6 Ağustos’tu.

ABD’nin Japonya’ya atom bombası atıp Yüzbinlerce insanı öldürdüğü, bir

o kadarını da sakat bıraktığı katliamın, 72’nci yıldönümüydü.

Bu kadarcığını söylemekle yetineyim.

Gerisini insanlık düşünsün. Vicdanlarda hâlâ 1 gram ilerleme yok.

 

GÜNDEM

Acaba şöyle bir araştırma var mı?

- Eski DYP’nin, eski ANAP’ın oyları nereye gitti?

Bunu araştırmadan, 2019 seçimlerinde nasıl bir çatı aday gösterilir?

Ekmeleddin Bey’i öne çıkarırken neyi hedeflemiştiniz? Bir hatırlayın.

Ankara Belediye Başkanlığı’na eski bir MHP’li olan MansurYavaş’ı aday gösterirken, neyi hedeflemiştiniz?

Onu da bir hatırlayın.

***

Dahası var. Prof. Bekaroğlu’nu CHP’ye buyur ederken ne düşünmüştünüz?

En mühimi de

İlhanKesici.

Ona niye ihtiyaç duymuştunuz?

Bu kadar örnek yeter. Şimdi geliyorum ilk soruya:

- DYP’nin ve ANAP’ın oyları nerede?

Konuyu burada keseceğim. 1 Yıl sonra tekrar konuşuruz.

Vakit henüz erken.

 

NOT:

Darbeci askerler tulum giyecek, yok hayır gömlek, pantolon giyecek.

- Badem kurusu.

Ne giyerlerse giysinler... İster kelek rengi, ister kabak rengi.. Nasıl olsa salkım saçak halinde dökülür üzerlerinden.

Vücutta omurga yok ki.

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