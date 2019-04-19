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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Asıl mesele

19 Nisan 2019

Kimsenin CHP’yi suçladığı yok. Yeni Belediye Başkanı’na “sen hile yaptın” diyen hiç yok.

Ya ne var?

Yaygın kanaat: Sandığa irademiz dışında esrarengiz bir müdahale var.

Aksi halde binlerce oy düzeltilip de asli sahibine iade edilir mi?

Buna kim müsaade eder? Gökten zembille bonus oy mu yağar?

***

İşte o esrarengiz el ne ise, o eli bulup çıkarmak, sırf müşteki’nin değil, bütün demokratik kurumların ortak görevidir. Yani “bana ne, suçluyu YSK bulup çıkarsın” deyip kenara çekilmek, çok övündüğümüz o hür irade’ye yakışmaz.

***

Amaç?

-Hırsız yakalanmalı.

Bu alçaklığı nasıl ve niçin yaptığı ortaya çıkmalı. Böylece herkesin içi rahat etmeli. Sandığa güven tazelenmeli.

Yani ‘karar YSK’nın’dır’ demek yetmez.

Ortada bir ayıp var.

Bu ayıp temizlenmeli.

***

Zannetmem ki, birileri çıkıp da:

“Ortada hiçbir ayıp yoktur, herşey tertemizdir, bütün bunlar hayal mahsülüdür, ya da evhamdır, bahanedir, mazerettir” desin.

Zannetmem ki desin.

Peki, derse ne olur?

Hiç.

Şaibeli ortama aldırmadan yola devam etmek de bir hayat biçimi’dir.

Kim ne karışır?

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