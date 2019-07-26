Bir taraftan ABD, diğer taraftan AB...
Yaptırım tehditleriyle karşı karşıyayız.
Hükümetin dik durması yetmez.
Bütün muhalif unsurlar, yerli ve milli bütün kurumlar, ortak bir tavır sergileyip, tek bilek/tek yürek olmalı.
***
Özellikle Türk Aydınları mutlaka öncülük edip “bütün yaptırımlara milletçe göğüs gereceğimizi” haykırmalı, meşaleyi yakmalı.
Türk Kadını, her tehlikeyi “ilk sezen” olarak yine seferber olmalı.
Atatürk Gençliği, nasıl bir şaheser olduğunu, bir kere daha göstermeli.
***
Bu meselede sağ-sol yok.
Dinci-dinsiz yok.
Laik-muhafazakâr ayrımı yok.
Partizan-yandaş-candaş falan hiç yok.
Elbet savaşa gitmiyoruz ama organize bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Onları caydıracak ve durup bir dakika düşündürecek olan en kudretli silahımız, birlik ve beraberliğimiz’dir...
Ne S-400, ne F-35...
Hepsi onların olsun.
***
Silah yetmedi.
Bizi ekonomiyle korkutuyorlar.
Korkmayız.
Ekonomi bugün bozulur, yarın düzelir.
Bir daha bozulur, yine düzelir.
Dolar, iner çıkar.
Domates biber patlıcansız da yaşarız. Enflasyon vız gelir bize.
- Bu güzel vatanın evladı olmak ne şeref.
“Muhtaç olduğumuz kudret” yeter de artar hepimize.
Haydi bakalım.
Edirne’den Kars’a...
El ele, gönül gönüle.
Asil kan
Bir taraftan ABD, diğer taraftan AB...
Yaptırım tehditleriyle karşı karşıyayız.
Hükümetin dik durması yetmez.
Bütün muhalif unsurlar, yerli ve milli bütün kurumlar, ortak bir tavır sergileyip, tek bilek/tek yürek olmalı.
***
Özellikle Türk Aydınları mutlaka öncülük edip “bütün yaptırımlara milletçe göğüs gereceğimizi” haykırmalı, meşaleyi yakmalı.
Türk Kadını, her tehlikeyi “ilk sezen” olarak yine seferber olmalı.
Atatürk Gençliği, nasıl bir şaheser olduğunu, bir kere daha göstermeli.
***
Bu meselede sağ-sol yok.
Dinci-dinsiz yok.
Laik-muhafazakâr ayrımı yok.
Partizan-yandaş-candaş falan hiç yok.
Elbet savaşa gitmiyoruz ama organize bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Onları caydıracak ve durup bir dakika düşündürecek olan en kudretli silahımız, birlik ve beraberliğimiz’dir...
Ne S-400, ne F-35...
Hepsi onların olsun.
***
Silah yetmedi.
Bizi ekonomiyle korkutuyorlar.
Korkmayız.
Ekonomi bugün bozulur, yarın düzelir.
Bir daha bozulur, yine düzelir.
Dolar, iner çıkar.
Domates biber patlıcansız da yaşarız. Enflasyon vız gelir bize.
- Bu güzel vatanın evladı olmak ne şeref.
“Muhtaç olduğumuz kudret” yeter de artar hepimize.
Haydi bakalım.
Edirne’den Kars’a...
El ele, gönül gönüle.