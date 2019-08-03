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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Asıl arıza

3 Ağustos 2019

Siyasi Ahlak Yasası...

İsmi güzel ama “ahlakı yasayla sağlamak” mümkün olsa bile, ısmarlama değil mi?

Buna rağmen “yasa çıksın” derim, hiçbir yasaya “niçin çıkıyor” diye itiraz etmem.

*

Lakin bizim derdimiz nedir?

Ahlaksızlığa yaptırım getirmek mi?

Hay hay ama meseleyi halletmez ki.

Arıza dipte.

*

Ahlakı, aile veremiyorsa...

Okul, tahsil, talim terbiye, hatta din bile veremiyorsa...

Yasa mı verecek ahlakı?

Öylesi ahlaktan hayır mı gelecek?

Tekrar ediyorum.

-Yasa gelsin.

Ama alay konusu olmasın. Yani içeriğe dikkat.

Bir ölçü

Galoş meselesinde gösterdiği hassasiyetten anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu, bu aziz toprakların kıymetini biliyor. Peki, o toprakları Türkiye Tarafı/ Kürdistan Tarafı diye kategorize edenlere de iki çift laf söylüyor mu?

Saygınmış

Mahkemedeki Saygın duruşu, saygın hali

sebebiyle ceza indirimi.

Kim bu saygın?

Bazen bir cani, bazen bir tecavüzcü.

Fakat bu nasıl bir hukuk dili? Saygın olan ancak mahkemedir, tecavüzcü değil. Tecavüzcü olsa olsa mahkemeye saygılı olabilir ki, olmayıp da

ne yapacak zaten?

Halimize bakın.

Sahte saygılı’yı saygın zannediyoruz.

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