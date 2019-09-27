İttifak, bir hedefe varmak için yapılır. Hedefe varılınca da ittifak biter, ömür boyu sürecek değil ya. Zaten hangi parti, ilkelerini terk edip de ucu açık bir angajmana girer?
Normalde girmez.
***
Herşeyde olduğu gibi biz ittifakları da dejenere etmiş durumdayız.
Koalisyonlardan bile daha bağlayıcı olan bu akitler, partileri tanınmaz hale getirmiştir. Hepsi birden milliyetçi, bazen hepsi birden muhafazakâr, bazen hepsi birden sosyal demokrat oluvermiştir.
Terörle mesafelerini de birbirlerine bakarak ayarlıyorlar. Bir saldırıyı kınarken bile kelimeleri özenle seçiyorlar, müttefikini kırmamaya çalışıyorlar. Bunlar müttefikten çok kanka’ya benziyorlar.
***
Yine de gidin sorun o müttefiklere. Evlat nöbeti’ndeki anneler için ne düşünüyorlar?
Gidin sorun, Fırat’ın doğusu için ne düşünüyorlar?
Gidin sorun, F-400’ler için ne düşünüyorlar?
Samimi cevap alamazsanız.
İradelerine ipotek konmuş gibi bir halleri var.
- Teröre ve teröriste taviz.
Acaba kime yaranmak için?
İttifak böyle olmaz.
Bu, teslimiyettir.
***
Fakat böyle gitmeyeceği muhakkak.
Transfer değil ama galiba hayli deplasman yaşanacak.
Tabii, gerçek çizgisine dönenler de olacak.
Belki bazı ittifaklar yerine, bazı iltihaklar doğacak.
Ne olursa olsun.
Hiçbiri bundan kötü olmayacak.
Arif’e tarif
İttifak, bir hedefe varmak için yapılır. Hedefe varılınca da ittifak biter, ömür boyu sürecek değil ya. Zaten hangi parti, ilkelerini terk edip de ucu açık bir angajmana girer?
Normalde girmez.
***
Herşeyde olduğu gibi biz ittifakları da dejenere etmiş durumdayız.
Koalisyonlardan bile daha bağlayıcı olan bu akitler, partileri tanınmaz hale getirmiştir. Hepsi birden milliyetçi, bazen hepsi birden muhafazakâr, bazen hepsi birden sosyal demokrat oluvermiştir.
Terörle mesafelerini de birbirlerine bakarak ayarlıyorlar. Bir saldırıyı kınarken bile kelimeleri özenle seçiyorlar, müttefikini kırmamaya çalışıyorlar. Bunlar müttefikten çok kanka’ya benziyorlar.
***
Yine de gidin sorun o müttefiklere. Evlat nöbeti’ndeki anneler için ne düşünüyorlar?
Gidin sorun, Fırat’ın doğusu için ne düşünüyorlar?
Gidin sorun, F-400’ler için ne düşünüyorlar?
Samimi cevap alamazsanız.
İradelerine ipotek konmuş gibi bir halleri var.
- Teröre ve teröriste taviz.
Acaba kime yaranmak için?
İttifak böyle olmaz.
Bu, teslimiyettir.
***
Fakat böyle gitmeyeceği muhakkak.
Transfer değil ama galiba hayli deplasman yaşanacak.
Tabii, gerçek çizgisine dönenler de olacak.
Belki bazı ittifaklar yerine, bazı iltihaklar doğacak.
Ne olursa olsun.
Hiçbiri bundan kötü olmayacak.