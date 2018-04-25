- MHP’nin karşısına, başka bir MHP’liyi sürüyor.

- AK Parti’nin karşısına başka bir AK Parti’liyi düşünüyor.

Taş atmadığı için kolu yorulmuyor. İhtiyacını siparişle parti dışında arıyor. Harika...

Hani var ya, iyi bir solcu 100 bin imzayla aday olsa, CHP onun da karşısına dışarıdan bir başka solcu arayıp bulacak.

Velhasıl iyi taktik.

***

Lakin muhalif blok, ittifak meselesinde acemice davranıyor.

Bakar mısınız?

“Birinci turda herkes kendi adayını göstersin, ikinci turda ittifak yapılsın” demek ne anlama geliyor?

Yahu, ikinci turda ittifak zaten mecburi... Başka seçenek yok ki...

İttifak yapılacaksa, birinci turda yapılır. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de.

***

Enteresan bir durum daha var. Ankara’da siyasetçilerin bir bölümü al gülüm ver gülüm havasındalar. Birbirlerine aday ikram etmekle kalmıyorlar, parti geleneklerini çiğniyorlar, kendi kimyalarını bozuyorlar...

Neydi o bize ezberletilen laf: “Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır.”

Halbuki şimdi bakın, siyasi partiler -maalesef- demokrasinin en kolay vazgeçilir unsurları oldular.