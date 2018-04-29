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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Anlaşıldı

29 Nisan 2018

Durum daha netleşmiştir.

CHP adayı’nın kim olacağı da netleşiyor. İsmi hariç, her şey belli:

-Kavgacı biri olmayacak.

-Bütün toplumu kucaklayacak.

En mühimi de:

-Ekonomiyi iyi bilecek.

Kılıçdaroğlu, acaba kendini mi tarif ediyor?

Öyle ya...

Kavgacı değildir. Ağzından bal akar.

Ekonomiyi çok iyi bilir. Türkiye’de hesaptan anlayan 10 kişiden biri olduğunu bizzat kendi ilan etmişti.

***

Lakin yardımcısı Özgür Özel Bey, başka bir eşkal veriyor:

Öyle bir aday göstereceklermiş ki, “Erdoğan çıldıracakmış.”

Sırf Erdoğan değil, belki de hepimiz çıldıracağız. Oturup saçımızı başımızı yolacağız.

Hay Allah.

Acaba kim olabilir?

-Ben biliyorum.

Ama söylemem.

Söylersem Kemal Bey öğrenir.

***

Bir taraftan da aklım 15 milletvekilinde...

Garibanlar... Biz CHP’liyiz diye sızlandıkça...

- Hayır. Siz İYİ Partili’siniz.

-Yahu CHP’liyiz.

- Hayır. Bizden iyi mi bileceksiniz? Siz İYİ Partilisiniz.

Başlarına gelene bakın. Kim olduklarını eşe dosta ispatlamak zorundalar.

***

Neyse ki Abdullah Gül meselesi, anlaşılmış bulunuyor.

Meğer hiçbir makama talip değilmiş.

Ama yoğun istek ve ısrar üzerine, eh, geniş bir mutabakat sağlanması kaydıyla, kapıyı aralamış... Galiba da Karamollaoğlu biraz işgüzarlık etmiş... Hepsi bu... Yoksa böyle mevkiler, onun için mazide kalmış.

Veda etti ve gitti.

Vallahi ihsas-ı rey’de bile bulunmadı.

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