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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Anketsiz

16 Ocak 2019

HANGİ PARTİ’ye oy vereceksiniz? Bu seçimde, yok böyle bir soru... Unutun.

Parti tercihi elbet yine varsa da aday’ın kimliği ön planda... Bu bakımdan, anketler, her il ve ilçede şaşırtıcı oranlar verecektir. Aldanmayın... Ama ille de partizanca bir hesap yapmak istiyorsanız, seçim sonuçlarını bekleyin, ittifak oyları’nı kıyaslayın.

***

BİNALİYILDIRIM’ın hukuki durumu için kavga etmek yetmez... İstemezükçülük de fayda getirmez. Öneri getirin... DevletBahçeli öyle yapmıştır. Siyaset üretebiliyorsanız siz de bir öneri getirin.

***

İSTANBUL’da CHP’nin takım kaptanı Ekremİmamoğlu’dur ama unutmayın ki, lokomotif, yine Mustafa Sarıgül’dür... Hem oyun kurucu, hem oyun bozucu.

***

BEYOĞLUİLÇESİ, CHP’ye biraz uzak kalmıştır. Bence CHP, Beyoğlu’nu İttifak kuralları içerisinde İYİPARTİ’ye bırakmalıdır... Unutmayın ki orada bir şehir efsanesi geri dönebilir.

***

SEÇMENDEPLASMANI’ndan bahsediliyor. Bunlar kaç yüzbin kişidir, hangi siyasi görüşü taşır, bilinmiyor ama halk karar vermişse ne deplasman fayda eder, ne mükerrer oy, ne de -1946 ve 50’de olduğu gibi- jandarma dipçiği. Halk ezer geçer.

***

TAYYİPERDOĞAN’dan bir laf öğrenmişler yatay mimari diye bir laf... Bütün adaylar’ın ağzında bu... Yatay şehirleşme vaadi.

Anladık da sanki bu gökdelenleri halk dikti tepemize.

 

Not:

Amerika’nın teröristlerle ittifakı, NATO’nun iflası demektir.

Bundan böyle Avrupa ülkeleri de artık kendi başlarının çaresine baksınlar.

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