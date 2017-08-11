Alman usulü

Röportajı, CHP Genel Merkezi’nin onayını aldıktan sonra yayınladık.

Halbuki CHP, tekzip gönderdiğini söylüyor.

Hoppala.

Yayını için onay verilen bir habere, hiç tekzip gönderilir mi?

Tuhaf bir durum.

Bereket ki, parti sözcüsü Bülent Tezcan: “Adaleti ve hukuku yok ederseniz, ana muhalefet lideri de elbet bunları söyleyecektir” diyerek konuya açıklık getiriyor.

Tamam. Anlaşılmıştır.

Focus’un kabahati ne?

Kuzey Kore - ABD

Savaş kötü bir şey ama eğer bir Kuzey Kore - ABD Savaşı kaçınılmazsa, bir anket yapıp Türk Halkı’na sormak lazım:

- Hangisinden yanasın?

Soruya dikkat.

Hangisi kazanır değil.

- Hangisinden yanasın?

.........

İddia ediyorum ki, Kuzey Kore çıkar sandıktan.

Haydi SONAR.

Haydi Hakan Bayrakçı.

Yap şu araştırmayı da, ABD’ye karşı Türk Halkı’nda biriken kırgınlığın, hangi noktaya vardığını görelim.

Hem de komünistlere rağmen.

Hey gidi yıllar, yahu biz ABD’nin güzel hatırı için Kuzey Kore’yle savaşmamış mıydık vaktiyle?

Not:

Merak ediliyor:

“Devlet kuruyoruz” diyen Ayhan Oğan’a parti ne yaptırım uygulayacak?

Kolay.

“Katil devlet” diyen milletvekiline partisi ne yaptırım uygulayacaksa, herhalde o da aynı yaptırımı uygulayacak. Tamam mı?