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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Akıl fikir

17 Eylül 2019

Kadıncağız “Çocuğumu isterim” diyor, aldığı cevap:

-Tiyatro oynama.

***

Bir başka anne “Çocuğum bu binada kayboldu” diyor, aldığı cevap:

-Provokasyon yapma.

***

Bir başka anne “Çocuğumu gelin arabasıyla kaçırdınız” diyor, aldığı cevap:

-Seni buraya devlet mi yolladı?

***

Bir başka anne “Çocuğumu almadan gitmem” diyor, aldığı cevap:

-Kaç para verdiler sana?

***

Görüyorsunuz ki “çocuğunu aramak” suç haline gelmiştir.

“Git, devlet kapısında ara çocuğunu” demek, ne demektir? Bir anne, çocuğunu her yerde arayabilir.

Nasıl bağırıyordu annenin biri?

- Ne diyordu:

-Şerefsizler... Şehirde genç bırakmadınız.

Kime diyordu acaba?

Hay Allah.

***

Öbür tarafa iyice kulak verirseniz, sizi nasıl aptal yerine koyduklarını zaten görürsünüz.

Üç kelime ezberlemişler.

-Barış, özgürlük, demokrasi.

Üçü de yalan.

Bu kelimeler onların dilinde sadece parola... Yazık oldu bu üç kavrama... Sahtekarların eliyle dejenere edildi. Ne diyorlarsa biliniz ki tersidir.

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