Kadıncağız “Çocuğumu isterim” diyor, aldığı cevap:
- Tiyatro oynama.
***
Bir başka anne “Çocuğum bu binada kayboldu” diyor, aldığı cevap:
- Provokasyon yapma.
***
Bir başka anne “Çocuğumu gelin arabasıyla kaçırdınız” diyor, aldığı cevap:
- Seni buraya devlet mi yolladı?
***
Bir başka anne “Çocuğumu almadan gitmem” diyor, aldığı cevap:
- Kaç para verdiler sana?
***
Görüyorsunuz ki “çocuğunu aramak” suç haline gelmiştir.
“Git, devlet kapısında ara çocuğunu” demek, ne demektir? Bir anne, çocuğunu her yerde arayabilir.
Nasıl bağırıyordu annenin biri?
- Ne diyordu:
- Şerefsizler... Şehirde genç bırakmadınız.
Kime diyordu acaba?
Hay Allah.
***
Öbür tarafa iyice kulak verirseniz, sizi nasıl aptal yerine koyduklarını zaten görürsünüz.
Üç kelime ezberlemişler.
- Barış, özgürlük, demokrasi.
Üçü de yalan.
Bu kelimeler onların dilinde sadece parola... Yazık oldu bu üç kavrama... Sahtekarların eliyle dejenere edildi. Ne diyorlarsa biliniz ki tersidir.
Akıl fikir
Kadıncağız “Çocuğumu isterim” diyor, aldığı cevap:
- Tiyatro oynama.
***
Bir başka anne “Çocuğum bu binada kayboldu” diyor, aldığı cevap:
- Provokasyon yapma.
***
Bir başka anne “Çocuğumu gelin arabasıyla kaçırdınız” diyor, aldığı cevap:
- Seni buraya devlet mi yolladı?
***
Bir başka anne “Çocuğumu almadan gitmem” diyor, aldığı cevap:
- Kaç para verdiler sana?
***
Görüyorsunuz ki “çocuğunu aramak” suç haline gelmiştir.
“Git, devlet kapısında ara çocuğunu” demek, ne demektir? Bir anne, çocuğunu her yerde arayabilir.
Nasıl bağırıyordu annenin biri?
- Ne diyordu:
- Şerefsizler... Şehirde genç bırakmadınız.
Kime diyordu acaba?
Hay Allah.
***
Öbür tarafa iyice kulak verirseniz, sizi nasıl aptal yerine koyduklarını zaten görürsünüz.
Üç kelime ezberlemişler.
- Barış, özgürlük, demokrasi.
Üçü de yalan.
Bu kelimeler onların dilinde sadece parola... Yazık oldu bu üç kavrama... Sahtekarların eliyle dejenere edildi. Ne diyorlarsa biliniz ki tersidir.