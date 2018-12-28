İster yirmi kere...
Seçim kaybetmenin hiçbir önemi olmadığını Kılıçdaroğlu sayesinde öğrenmiştik ama hazret seçim kazanmanın da meğer hiçbir değeri olmadığını anlatmaya başladı bize.
E seçim de para etmiyorsa geriye ne kalıyor?
- Tek yol darbe.
Hah şöyle yahu.
Açık konuşalım.
Nasıl olsa yüzgöz olduk.
Güya seçime gidiyoruz.
Hâlâ ne seçimi?
Ne belediyesi?
Kaybetsen ne olacak, kazansan ne olacak.
Her şey sandık değil ki.
Madem “zulüm 1453’te başladı” artık buna köklü bir çare bulmak lazım.
Aramızda en dürüst, en açık sözlü insan, Memet Ali Alabora çıktı.
“Hâlâ anlamadın mı” diyerek meseleyi özetleyiverdi. 2 kelimeyle vallaha tarih yazdı...
Şimdi ben burada ne yazsam artık teferruat.
Ah bu sandık
İster on kere...
İster yirmi kere...
Seçim kaybetmenin hiçbir önemi olmadığını Kılıçdaroğlu sayesinde öğrenmiştik ama hazret seçim kazanmanın da meğer hiçbir değeri olmadığını anlatmaya başladı bize.
E seçim de para etmiyorsa geriye ne kalıyor?
- Tek yol darbe.
Hah şöyle yahu.
Açık konuşalım.
Nasıl olsa yüzgöz olduk.
Güya seçime gidiyoruz.
Hâlâ ne seçimi?
Ne belediyesi?
Kaybetsen ne olacak, kazansan ne olacak.
Her şey sandık değil ki.
Madem “zulüm 1453’te başladı” artık buna köklü bir çare bulmak lazım.
Aramızda en dürüst, en açık sözlü insan, Memet Ali Alabora çıktı.
“Hâlâ anlamadın mı” diyerek meseleyi özetleyiverdi. 2 kelimeyle vallaha tarih yazdı...
Şimdi ben burada ne yazsam artık teferruat.