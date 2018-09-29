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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Affın temeli

29 Eylül 2018

Öyle veya böyle.

Ama mutlaka.

-Bir af çıkacak.

Kapsamı nedir, onu şu anda kimse bilemez.

Ama çıkacak.

***

Farkındaysanız...

Affın neleri kapsayacağından çok neleri kapsamayacağı anlatılıyor.

İyi bir yöntem.

Zira... siyasi suçlara kadar uzanabilecek ucu açık pazarlıklar için fırsat doğuyor.

***

Her parti, elbet kendine göre mevzilenecektir. Normaldir.

Seçim yaklaşırken hangi parti affa alenen karşı durabilir?

Bilakis.

Kapsam dışında kalan bazı suçları da ufak ufak içeri alan bir dizi öneri göreceksiniz.

***

Soru şu:

- Af ne getirir, ne götürür?

Klasik bir sorudur.

Her af tartışmasında, mutlaka mecliste birileri çıkıp sorar bunu. Göstermelik bir hassasiyet.

Neymiş?

-Af ne getirir, ne götürürmüş?

Hiçbir şey götürmez.

Yıllardır bunca af kanunları çıktı da, sanki tahliye olanlar mı asayişin canına okudu?

Allahaşkına, hiddet, şiddet ve dehşet, bu memlekette zaten ne zaman eksik oldu?

Yahu içeridekiler çıkıp sanki dışarıdakilerin ahlâkını mı bozdu?

***

Kaldı ki...

Kanun teklifinin mimarı MHP’dir.

Bu noktaya dikkat.

MHP’yi seversiniz sevmezsiniz, onu bilmem.

Ama MHP’nin bu ülkeye kötülük edebileceğini hiç düşünebilir misiniz?

 

Not:

Dünkü basın toplantısında Merkel’e, Alman gazeteci soruyor:

-Can Dündar niye burada yok?

Eğer şakacı değilse geri zekalı.

Can’a sorulacak soruyu gitmiş kime soruyor.

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