Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Af meselesi
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Af meselesi

22 Eylül 2019

Adına af demek istemiyorlar.

Ziyanı yok.

İnfaz düzenlemesi desinler.

Ceza indirimi desinler.

Islahat hareketi desinler.

Hidayete ergi desinler.

Ne derlerse desinler.

Biz ona yine af deriz. Kızarlarsa da afedersiniz deriz.

Yeter ki insanları ümitlendirip sonra hüsrana uğratmasınlar.

***

Bu ülkede çok kere af çıkmıştır. Doğru saydıysak 50 küsur kere çıkmıştır.

Ama af’tan evvel laf çıkmıştır.

Laf çıkınca, er geç bir af da gelmiştir. Tabii gelene kadar cezaevindekilerin de yürekleri ağzına gelmiştir.

Bu defa keşke öyle yapmasalar.

Ucunu açık bırakmasalar.

Zira “aldıkları her nefes 1 gün sayılır.”

***

Affetmek büyüklüktür.

Gerçi “kim kimi affediyor” diye bir mesele var ama kimse mağdur olmayacak, korkmayın.

Türkiye bu konuda artık tecrübe sahibidir.

Eski hataların tekrarlanmayacağını umarım.

***

Bir de şu var.

Eğer affı bir lütuf şeklinde sunacaksanız, onurlu bazı hükümlüler için müebbet’ten de beter bir ceza olur bu.

Lütfen dikkatli konuşun. Kelimeleri özenle seçin. “Bağışlanmaktan” hoşlanmayan insanlar da olduğunu unutmayın.

 

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Tehlike sanıldığından çok daha büyükUğur MELEKETehlike sanıldığından çok daha büyük22.09.2019
Bu  hafta iklim konuşuyoruzGila BENMAYORBu  hafta iklim konuşuyoruz 22.09.2019
Veziroğlu’nun ‘Amerikan rüyası’Jale ÖzgentürkVeziroğlu’nun ‘Amerikan rüyası’22.09.2019
Eski okulunu 5 milyon liraya ‘Fevzi Tokat’ yaptıVahap MUNYAREski okulunu 5 milyon liraya ‘Fevzi Tokat’ yaptı22.09.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.