Adına af demek istemiyorlar.
Ziyanı yok.
İnfaz düzenlemesi desinler.
Ceza indirimi desinler.
Islahat hareketi desinler.
Hidayete ergi desinler.
Ne derlerse desinler.
Biz ona yine af deriz. Kızarlarsa da afedersiniz deriz.
Yeter ki insanları ümitlendirip sonra hüsrana uğratmasınlar.
***
Bu ülkede çok kere af çıkmıştır. Doğru saydıysak 50 küsur kere çıkmıştır.
Ama af’tan evvel laf çıkmıştır.
Laf çıkınca, er geç bir af da gelmiştir. Tabii gelene kadar cezaevindekilerin de yürekleri ağzına gelmiştir.
Bu defa keşke öyle yapmasalar.
Ucunu açık bırakmasalar.
Zira “aldıkları her nefes 1 gün sayılır.”
***
Affetmek büyüklüktür.
Gerçi “kim kimi affediyor” diye bir mesele var ama kimse mağdur olmayacak, korkmayın.
Türkiye bu konuda artık tecrübe sahibidir.
Eski hataların tekrarlanmayacağını umarım.
***
Bir de şu var.
Eğer affı bir lütuf şeklinde sunacaksanız, onurlu bazı hükümlüler için müebbet’ten de beter bir ceza olur bu.
Lütfen dikkatli konuşun. Kelimeleri özenle seçin. “Bağışlanmaktan” hoşlanmayan insanlar da olduğunu unutmayın.
Af meselesi
Adına af demek istemiyorlar.
Ziyanı yok.
İnfaz düzenlemesi desinler.
Ceza indirimi desinler.
Islahat hareketi desinler.
Hidayete ergi desinler.
Ne derlerse desinler.
Biz ona yine af deriz. Kızarlarsa da afedersiniz deriz.
Yeter ki insanları ümitlendirip sonra hüsrana uğratmasınlar.
***
Bu ülkede çok kere af çıkmıştır. Doğru saydıysak 50 küsur kere çıkmıştır.
Ama af’tan evvel laf çıkmıştır.
Laf çıkınca, er geç bir af da gelmiştir. Tabii gelene kadar cezaevindekilerin de yürekleri ağzına gelmiştir.
Bu defa keşke öyle yapmasalar.
Ucunu açık bırakmasalar.
Zira “aldıkları her nefes 1 gün sayılır.”
***
Affetmek büyüklüktür.
Gerçi “kim kimi affediyor” diye bir mesele var ama kimse mağdur olmayacak, korkmayın.
Türkiye bu konuda artık tecrübe sahibidir.
Eski hataların tekrarlanmayacağını umarım.
***
Bir de şu var.
Eğer affı bir lütuf şeklinde sunacaksanız, onurlu bazı hükümlüler için müebbet’ten de beter bir ceza olur bu.
Lütfen dikkatli konuşun. Kelimeleri özenle seçin. “Bağışlanmaktan” hoşlanmayan insanlar da olduğunu unutmayın.