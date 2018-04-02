Aday ve eşkal

- Parti Genel Başkanı, mutlaka Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını koymalıdır.

Herhalde bir teamülü hatırlatmak istemişti.

Lakin CHP Genel Başkanı’nın, adaylığını koymayacağı anlaşılıyor. Yani, kısaca Cumhurbaşkanlığı’na talip değil diyebiliriz.

Elbette ki yadırganacak bir durum.

Neye benzer?

Parlamenter Sistem devam etseydi -mesela- Başbakanlığa talip olmamak gibi bir şey.

***

Zaten beri tarafta da Özgür Özel, çıkaracakları aday için eşkal veriyor.

Nasıl biri?

İsim söylemiyor ama:

- Herkes tarafından kabul görebilecek biri / hiçbir CHP’linin itiraz etmeyeceği biri / ismi tartışılmayacak biri.

Tamam da, böyle biri var idiyse, onu Baykal’dan sonra Genel Başkan yapmalıydılar.

***

Her neyse...

Kimseyi silah zoruyla Cumhurbaşkanlığı’na talip olmaya zorlayacak değiliz.

Esasen “yok hükmündeki” “mühürsüz bir seçim”in getirdiği sistemde, sahaya inip yarışa katılmak, hiç yakışık alır mı?

Başından beri söylediğimiz bu.

Not:

ABD’nin Münbiç manevrasını dünkü POSTA ne güzel vermişti:

“Tahliye değil, takviye.”

Üstelik de takiye.

Fransa’yı hiç hesaba katmıyorum. Onunki sadece rüşt ispatı... Taşeron’un taşeronluğuna bile razı.