Aday ve eşkal

Henüz aday yok. Ama Özgür Özel eşkal veriyor.

- Hiçbir CHP’linin itiraz etmeyeceği bir aday.

Demek ki Kılıçdaroğlu aday değil. Çünkü bu eşkal ona uymuyor.

Nasıl uysun?

Kurultay delegelerinin yüzde 30’u, ona oy vermedi. Genel Başkanlığı’na itiraz etti.

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Biz de zaten başındanberi Kılıçdaroğlu aday olmaz deyip duruyoruz.

Özgür Özel, bizi doğruluyor. Hiçbir CHP’linin itiraz etmeyeceği bir aday portresi çiziyor.

Aklın yolu bir.

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Elini vicdanına koyarak konuşan her vatandaş, şunu kabul edecektir ki:

- Kılıçdaroğlu iyi bir Cumhurbaşkanı olur.

Ona şüphe yok.

Ama seçilemez.

Çünkü “hiçbir CHP’linin itiraz etmeyeceği” bir aday değil o... En azından kağıt kalem üzerinde bu böyle. Kurultay rakamları ortada: Yani risk edilemez. CHP’li seçmenin bile fire vereceği bir aday’a, öbür seçmenler nasıl yaklaşacak ki? Bilinmez.

Özgür Özel, bence çok akıllıca ve gayet nazik bir çerçeve çizmiştir.

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Fakat beri tarafta, başka bir partiye (SP’ye) aday biçen, başka bir CHP’li görüyoruz. Hiç üstüne vazife değilken Abdullah Gül’ün SP adaylığını temenni etmek, hangi CHP’liyi ilgilendirir?

2007’de Cumhurbaşkanlığı sakıncalı bulunan, hatta kendisine ayıp edilen Abdullah Gül, şimdi ne oldu da aklınıza geldi?

Buna Sabih Kanadoğlu Hocamız bile şaşmıştır herhalde.