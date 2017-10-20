Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Aday meselesi
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Aday meselesi

20 Ekim 2017

AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı belli: Tayyip Erdoğan.

Eh, 100 bin imzayla Meral Akşener de belli.

Öbür partilerin adayları belli değil.

Daha doğrusu belli de açıklanmıyor... “Yıpranmasınlar” diye tuhaf bir gerekçe... Yıpranmaya veya yıpratılmaya müsait birisi niye aday yapılır, onu anlamam.

Her neyse.

***

Fakat partiler, Belediye Başkan adaylarını da açıklamıyorlar. Halbuki Belediye Başkanlığı öyle bir yer ki, projeleriyle birlikte adayın şimdiden kendini tanıtması ve şimdiden çalışmaya başlaması gerekir.

Fakat hayır.

İsim açıklamıyorlar.

Özenle saklıyorlar.

Niye?

Onlar da yıpranır diye mi?

-Bunu anlamıyorum.

***

Dün GürselTekin’e ısrarla sormuşlar ama ağzından tek kelime alamamışlar.

Tekin, İstanbul’u iyi bilir. Belediyecilikten de iyi anlar.

Deseler ki: (mesela)

-Adayımız Gürsel Tekin’dir.

Kimse yadırgamaz.

Hatta uygun görür.

Yıpranma meselesine gelince... Nesini yıpratacaklar? Kaç yıldır siyasetin zaten içinde değil mi?

Tıpkı bunun gibi, Ak Partililer de deseler ki: (mesela)

-Adayımız Binali Bey’dir.

Ne sakıncası var?

***

Konunun dışına çıkıyoruz ama MelihGökçek için de iki laf söyleyip bitireyim.

Ondan nefret edenler, sandıktan çıkmasını bile kabullenememişlerdi...  Şimdi hepsi Melihçi oldular.

“Seçimle gelen seçimle gitsinmiş.”

Sanki gelişini pek meşru bulmuşlardı da şimdi gidişini gayrimeşru buluyorlar, öyle mi?

Kime inat?

Nefret yarışı mı bu?

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri